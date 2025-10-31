この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事はPRを含む動画をもとに制作した記事です。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、りゅう先生とM&Aのプロである経営太郎氏が「個人の資産形成のための"原理原則"を教えます。"個人資産2億円"への超絶最短ルートを公開。」と題した動画を公開。前回大反響だった『最速で個人資産2億を作る方法』に寄せられた質問を深掘りし、「小さな会社を買って育てる」型の資産形成やビジネス成長のリアルさを率直に語った。



経営太郎氏は「300万で会社を買って大きくするんだと思ってる人はほぼ失敗するんで、やめた方がいいですよ」と警鐘。「バラ色の事業計画を夢見てM&Aに手を出しても失敗が9割。経営団連クラスの大企業ですら7割が失敗している」と、スモールM&Aに潜むリスクをデータとともに説明した。



さらに、「ジャンルやビジネスモデルが違いすぎると絶対にうまくいかない」とし、「そもそも素人が数百万円で買える会社は、その価格なりの理由がある。能力があるなら新規でやった方がいい」とバッサリ。低予算でスモールM&Aに挑むなら「複数の顧問を活用して創業融資や補助金活用に強い社労士やコンサルを成果報酬で雇う」のが現実的な道だとアドバイスを送った。



また、「ブランディングのためにはメディア露出が重要。高額なプレスリリース配信サービスではなく、無料や低額の配信サイト、さらに記者クラブへの投げ込みや独自メディアリストを使った直接アプローチが効果的」とノウハウも明かした。その上で、「スポンサーCMを1回だけ買い切る、地方局を活用するなどの“裏技”もある」と独自メソッドを披露。「富裕層向けのプライベートバンクを使える資産レベルまでは“運用”より“事業で稼ぐ”ことに集中すべき」とも語った。