くら寿司「極上かに」フェア開催、本ズワイ･丸ズワイ･カンジャンケジャンなど贅沢なカニメニューが登場/冷製スープや茶碗蒸し、パフェなど新サイドメニューも

回転寿司チェーン「くら寿司」は、10月31日から11月9日までの期間限定で、カニを贅沢に楽しめる「極上かに」フェアを開催している。

本ズワイガニや丸ズワイガニを使用した「二種盛り」シリーズに加え、韓国料理を寿司にアレンジした「カンジャンケジャン」、複数のカニを食べ比べできる「贅沢かに盛り合わせ」といったバリエーション豊かなメニューを展開する。

また同日より、新サイドメニュー「玉ねぎ冷製スープ」「明太子クリーム茶碗蒸し」や、スイーツブランド『KURA ROYAL』の新商品「NYストロベリーチーズケーキパフェ」、秋の新作スイーツ3品も販売開始した。

※記事中の価格はいずれも税込表記。店舗により価格は異なる。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となる。

〈「極上かに」フェア概要〉

「極上かに」フェアでは、豪華食材のカニを使った商品を多数ラインアップする。くら寿司で取り扱う本ズワイガニや丸ズワイガニは、カニ本来の旨みを逃がさないよう、水揚げ後すぐに茹でるなどの特別な加工を施しているという。

◆「本ズワイガニ二種盛り」420円

本ズワイガニの濃厚な旨みが凝縮された“開き”と、ふんわりと柔らかく、噛むごとに上品な甘みが広がる“かに身”の2種を一皿で食べ比べできる。

くら寿司「本ズワイガニ二種盛り」

◆「丸ズワイガニ二種盛り」420円

“棒肉”と1尾からわずか2本しか取れない“爪下”を一皿に盛り合わせた。丸ズワイガニならではの濃厚な旨みと甘み、豊かな香りを味わえる。

くら寿司「丸ズワイガニ二種盛り」

◆「カンジャンケジャン」270円

韓国の定番料理を寿司にアレンジした。生の本ズワイガニのかに身を、ヤンニョンジャンなどを使用した特製のタレに漬け込み、カニの旨みを引き立たせた。アクセントに、ぷちぷちとした食感のとびこを加えている。

くら寿司「カンジャンケジャン」

◆「贅沢かに盛り合わせ」1,840円

くら寿司厳選の高級食材などを使用し、おいしさだけでなく見た目の華やかさにもこだわった“極みの逸品シリーズ”として発売する。カニを使った計8貫のにぎりを盛り合わせた。

くら寿司「贅沢かに盛り合わせ」

【盛り合わせ内容】

生ズワイガニかに身:生ならではのねっとりとした食感と本ズワイガニの旨みと甘みが特徴。

本ズワイガニかに身:本ズワイガニのふわふわとした食感が楽しめる。

かに味噌和え:本ズワイガニのかに身を濃厚な紅ズワイガニのかに味噌で和えた、クセになる味わい。

生ズワイガニ大:生ズワイガニの足まるごと一本を贅沢に使用した。

本ズワイガニ開き(二貫):本ズワイガニの濃厚な旨みが凝縮された味わい。

丸ズワイガニ爪下(二貫):カニの旨みと豊かな風味が楽しめる。

※持ち帰り不可

〈新たなサイドメニューも登場〉

◆「玉ねぎ冷製スープ」190円

販売期間:10月31日〜11月27日

うどんや茶碗蒸しのように、寿司と一緒に楽しめるスープとして開発した。ソテーした玉ねぎの甘みを味わえるよう、クリームベースのスープに仕上げた。玉ねぎの食感を残すことで、とろっとクリーミーな味わいの中に、玉ねぎの旨みが感じられるという。

※持ち帰り不可

くら寿司「玉ねぎ冷製スープ」

◆「明太子クリーム茶碗蒸し」430円

販売期間:10月31日〜1月8日

出汁の香りが楽しめるくら寿司特製の茶碗蒸しに合うよう、味を調整したまろやかなコクのある明太クリームと、ピリッとした辛さの明太ばらこを組み合わせた。

※持ち帰り不可

くら寿司「明太子クリーム茶碗蒸し」

〈秋の新作スイーツも発売開始〉

◆「NYストロベリーチーズケーキパフェ」640円

販売期間:10月31日〜11月27日

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランド『KURA ROYAL』の新作メニュー。ザクザクとしたクランブルやいちごクリームを重ね、NYスタイルのパフェに仕立てた。

トッピングのチーズケーキには、オーストラリア産のクリームチーズを使い、濃厚でなめらかな口当たりになるよう低温でじっくりと焼き上げた。敷いているクッキー生地は二度焼きすることで、サクサク食感が残るように仕上げている。

このほか、マスカルポーネチーズを使用したクリーミーなクリーム、果肉感のあるいちごクリーム、酸味のあるベリーソース、ザクザク食感のブラックココアビスケット、クランブルを層にして、さまざまな味わいや食感が同時に楽しめるようにした。

くら寿司「NYストロベリーチーズケーキパフェ」

【トッピング(上から)】

スティックチーズケーキ･ブラックココアクランブル･ベリーソース･マダガスカルバニラアイス･マスカルポーネムース･カットスポンジ･果肉入りいちごクリーム･ブラックココアクランブル･マスカルポーネムース

※持ち帰り不可

※各店舗1日数量限定。「グローバル旗艦店原宿」では取り扱わない。

◆「蜜芋ハニーアイス」420円

販売期間:10月31日〜無くなり次第終了

濃厚な甘みを持つ紅はるかの焼き芋を、注文が入ってから揚げ、外側はさくっと、中はねっとりとした食感に仕上げた。出来たての焼き芋にはちみつのかかったバニラアイスを付けて食べる、“あつひや”デザート。

※持ち帰り不可

※はちみつを使用している。

くら寿司「蜜芋ハニーアイス」

◆「別腹ちょこっとザクザクチョコパフェ」310円

販売期間:10月31日〜無くなり次第終了

ミニサイズのパフェシリーズから、チョコ尽くしのパフェを新発売する。生チョコキューブとチョコフレークを使用し、食感の変化も楽しめる。

※持ち帰り不可

くら寿司「別腹ちょこっとザクザクチョコパフェ」

◆「リッチミルクアイス」330円

販売期間:10月31日〜11月27日

北海道産100%の生乳を贅沢に使用し、濃厚な味わいでありながら、バニラアイスとはまた違った、すっきりとした後味に仕上げた。

くら寿司「リッチミルクアイス」