竹野内豊「すごくカッコいいなって思ったんです」最近気になる人物

俳優の竹野内豊（54歳）が、10月30日に放送されたトーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。最近気になる人物について「すごくカッコいいなって思ったんです」と語った。



カトリーヌ・ドヌーヴと共演した映画「SPIRIT WORLD -スピリットワールド-」に出演している竹野内豊が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。最近、パンツェッタ・ジローラモが気になるそうで、「米問題が気になって、動画とか見てたりしてたんですね。そのときにジローラモさんが実際にお米を作られている、農業をされているというのを初めて知って」と話す。



竹野内は「ジローラモさんがね、なにか、すごくカッコいいなって思ったんです。『食べるものはすごく大切だから、僕が本当に体に良いものを作ってみんなを元気にしてあげる』って、そういうふうに仰っていて」と話し、自分自身も最近農業にすごく興味があると語った。