＊ビットコイン（ドル）（NY時間08:04）（日本時間21:04）

113211.88（+379.61 +0.34%） 高113654.60 安112111.40

円建参考値 1723万1980円（+57780 +0.34%）



＊イーサ（ドル）

4013.91（+33.56 +0.84%） 高4037.40 安3934.31

円建参考値 61万0957円（+5108 +0.84%）



＊ＸＲＰ（ドル）

2.6493（+0.0566 +2.18%） 高2.6616 安2.5697

円建参考値 403.25円（+8.62 +2.18%）



きょうのビットコインは前日の下げを一服させており、１１万３０００ドル台での取引となっている。前日は

１１万２０００ドル台まで下落していた。



１００日線と２００日線の間に収まっており、それぞれ上下のサポート＆レジスタンスとして機能している模様。１００日線は１１万４０００ドル台、２００日線は１０万９０００ドル台に来ている。



明日の米中首脳会談への期待や、本日ＮＹ時間午後のＦＯＭＣでの利下げ期待が暗号資産を下支えしている状況。ＦＯＭＣの結果は日本時間３０日午前３時に公表され、その３０分後にパウエル議長の会見が予定されている。



また、本日は日本時間の３０日早朝（午前５時台）になるが、マグニフィセント７の決算も予定。本日はマイクロソフト＜MSFT＞、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞、メタ＜META＞が発表を予定している。



暗号資産はこれらの重要イベントを受けて、市場の雰囲気がどちらに流れるか次第の面が大きい。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

