ビットコイン、前日の下げ一服 １００日線と２００日線の間で推移
＊ビットコイン（ドル）（NY時間08:04）（日本時間21:04）
113211.88（+379.61 +0.34%） 高113654.60 安112111.40
円建参考値 1723万1980円（+57780 +0.34%）
＊イーサ（ドル）
4013.91（+33.56 +0.84%） 高4037.40 安3934.31
円建参考値 61万0957円（+5108 +0.84%）
＊ＸＲＰ（ドル）
2.6493（+0.0566 +2.18%） 高2.6616 安2.5697
円建参考値 403.25円（+8.62 +2.18%）
きょうのビットコインは前日の下げを一服させており、１１万３０００ドル台での取引となっている。前日は
１１万２０００ドル台まで下落していた。
１００日線と２００日線の間に収まっており、それぞれ上下のサポート＆レジスタンスとして機能している模様。１００日線は１１万４０００ドル台、２００日線は１０万９０００ドル台に来ている。
明日の米中首脳会談への期待や、本日ＮＹ時間午後のＦＯＭＣでの利下げ期待が暗号資産を下支えしている状況。ＦＯＭＣの結果は日本時間３０日午前３時に公表され、その３０分後にパウエル議長の会見が予定されている。
また、本日は日本時間の３０日早朝（午前５時台）になるが、マグニフィセント７の決算も予定。本日はマイクロソフト＜MSFT＞、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞、メタ＜META＞が発表を予定している。
暗号資産はこれらの重要イベントを受けて、市場の雰囲気がどちらに流れるか次第の面が大きい。
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
