乃木坂46が11月26日にリリースする40thシングル表題曲「ビリヤニ」では、加入から間もない6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がWセンターに抜擢された。デビュー1年目のメンバーが表題曲の先頭に立つという構図は、乃木坂46が今“新しい物語の章”を開いたことを告げている。

■金川紗耶、林瑠奈、冨里奈央、奥田いろは……40thシングル アンダーの力強さ

その一方で、アンダーの存在感もまた強度を増しているのが今作の特徴だ。アンダーはもうひとつの主戦力として、グループの厚みと説得力を担う存在。そして、今作のアンダーには、“次のチャンスを待つ場所”という意味合いだけではなく、“今を示す場所”という役割が託されている。今作でアンダーセンターを務めるのは5期生の五百城茉央。1列目には矢久保美緒と松尾美佑、2列目には田村真佑、林瑠奈、冨里奈央、金川紗耶、3列目には伊藤理々杏、佐藤璃果、柴田柚菜、奥田いろは、黒見明香、岩本蓮加・吉田綾乃クリスティーが並ぶ。

“今を示す場所”としての役割を最も雄弁に証明したのが、39thシングル期間のアンダーライブだったと思う。座長を務めた金川はMCで「どんなに悔しくても、笑顔でステージに立たなくてはいけません」と語り、続けて「努力している過程が大事なんです。その過程をいちばん見れるのがこのアンダーライブです」と言い切った（※1）。この言葉は、アンダーの在り方を凝縮している。アンダーとは、歩いてきた道のりそのものが価値になる場所と言えるだろう。だから彼女たちのライブは、完成形を見せる場所ではなく、積み重ねを現在進行形で照らす場所になるのだ。

こうしたアンダーの厚みを生んでいるのは、個々の歩みがすでにひとつの物語として確立しているからだと言える。たとえば、林はクールな印象の裏に強度のある歌声を持つメンバーだ。歌唱企画やライブでのコーラスワークで存在感を発揮し、表現領域を確実に拡張してきた。冨里は、昨年リリースの37thシングルのアンダーライブで初の座長を務め、今年はドラマ『ふたりエスケープ』（テレビ大阪）で岩本とともにW主演に抜擢されるなど、表現の幅をさらに広げている。

奥田は、グループ内でも唯一無二の歌唱力を武器に2024年にはミュージカル『ロミオ＆ジュリエット』ではジュリエット役を務め、今年上演された『1789 -バスティーユの恋人たち-』ではヒロインのオランプ役として出演。透明感や可憐さだけではなく、舞台で鍛えられた表現の芯が歌と芝居の双方に宿っていた。こうした多彩なメンバーが中心にいるからこそ、アンダーはそこでしか見られない温度と熱量が噴き上がるもうひとつの主舞台になっている。

■卒業を控える松尾美佑と矢久保美緒の存在、五百城茉央センター起用の意義

今作で象徴的なのは、40thシングルをもってグループを卒業する松尾と矢久保の存在だろう。4期生として長く活動しながら、歩みを止めなかった姿勢は、「アンダーは通過点ではなく居場所を守り抜く場所でもある」という証明そのものだった。

39thシングルのアンダーライブで、松尾は「踏んでしまった」のセンターを務め、生身の熱量をそのまま客席へ叩きつけるようなパフォーマンスを見せた。ダンスの精度や身体性の高さだけではなく、その瞬間に立つ覚悟をも感じさせる素晴らしいステージだった。一方の矢久保は、同公演で「三角の空き地」のセンターに立ち、乃木坂46というグループを誰よりも愛してきたことを体で語っていた。立ち位置ではなく、「このグループであること」を誇りとして抱き締め続ける姿勢。それこそが矢久保の魅力であり、彼女を支柱たらしめているのだと思う。ふたりの卒業は確かに惜しい。しかし同時に、彼女たちがアンダーという場所で積み重ねてきた誇りや温度が、41stシングル以降を担う後輩たちの土台として残るという意味でもある。

また、五百城が今作でアンダーセンターに立つことも、この延長線上にある必然だと言えると思う。彼女は華やかな存在感や声だけでなく、上手くいかない瞬間や迷いすらステージ上で隠さず見せてきた。その上で本人はブログで「今とっても悔しい想いがあるけれど、ここで自分の確信を掴みたいです」と選抜に選ばれなかった正直な思いを綴っていた（※2）。そこにあるのは、それでも今の自分で立ち続けるという姿勢だ。つまり五百城がアンダーのセンターとして立つことが示しているのは、アンダーは落ちた場所でも通過点でもなく、今の自分を肯定して立つステージであるという再定義である。すなわち、今の乃木坂46がアンダーという場所で描こうとしている物語の核心は、“どこにいるか”ではなく“どう立つか”という現在の姿なのではないだろうか。

選抜とアンダー。役割が違うだけで、どちらもグループの軸になれる存在であることを、乃木坂46は10年以上かけてグループの構造として育ててきた。だからこそ、選抜が入れ替わってもグループの厚みは失われない。表題曲で6期生が先頭で未来への可能性を切り拓くのならば、その未来に重みと説得力を与えることが、今回のアンダーの使命だと思うのだ。

つまり、アンダーとは、“未来を背負う側”ではなく“未来に意味を与える側”だと考える。その土台が揺るがない限り、乃木坂46というグループは永続していくのだろう。

