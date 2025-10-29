食楽web

グローバルティーカフェの人気ブランド『ゴンチャ』は11月6日から、「豆花（トウファ）」をアレンジした「台湾豆花 パール ミルクティー」と「台湾豆花 パール ジェラッティー」を期間限定で順次、発売します。

一体、どんな味わいなのか、ゴンチャファンも豆花ファンも気になるところですよね。

ぷるもち食感を楽しむゴンチャスタイル

左/「台湾豆花 パール ミルクティー」（ICED/M）650円、右/「台湾豆花 パール ジェラッティー」（FROZEN/M）680円

「台湾豆花 パール ミルクティー」は、ゴンチャ自慢の芳醇な香りのブラックティーに、豆乳を固めてつくる台湾スイーツ「豆花」と、人気トッピングのパールを合わせて仕上げています。驚くのが、ぷるぷるの豆花ともちもちのパールという2つの食感が楽しめること。ミルクフォームの上のチョコレートソースと混ぜ合わせると、さらにコクが出て、最後まで濃厚でまろやかでなミルクティーを楽しめます。

「台湾豆花 パール ジェラッティー」は、「豆花」とパールを一度に味わえるフローズンティー。しゃりしゃりとした食感に、甘みのパールがいいアクセントになっています。

クルーチャンピョンシップ優勝の横須賀中央店スタッフ

今回の新商品は、ゴンチャで働くクルーが考案したアイデアを商品化する「クルーチャンピョンシップ」で1位に選ばれたもの。400件以上の応募の中から、社内選考やSNS投票を経て決定しました。SNS投票は、なんと47,000票を超え。同企画の盛り上がりの様子が伺えます。

「以前、パティシエとして働いていたこともあり、スイーツ魂に火がつき、この企画に絶対参加したいと思いました」と横須賀中央店スタッフ。応募にあたり、ゴンチャとは何かを問い直し、台湾の食を調べた結果、「豆花」に行き着いたそう。

「モチっとしたパールがぷるぷるの豆花とマッチして、ワクワクする食感に仕上げています。店内にあるシュガードーナツに合わせるのもおすすめですよ」

なお、同商品はららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店のほか、商品を考案したクルーが在籍する横須賀中央店で10月30日から先行発売。その他の店舗では11月6日から味わうことができます。この冬はゴンチャでほっと落ち着くカフェタイムを過ごしてみてください。

（取材・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

ゴンチャ「台湾豆花 パール」

期間：2025年11月6日（木）販売開始

https://www.gongcha.co.jp/