¡Ö»×¤¤¾å¤¬¤ê¤â¿Ó¤À¤·¤¤¤ï¡×72ºÐÁáÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¡ÈÀ¤Âå´ÖÊ¬ÃÇ¡É¥Ý¥¹¥È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ
¡Ô¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡£Àï¸å¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤«¤é¤À¤ì¤¬Éü¶½¤µ¤»¤¿¡£Ã¯¤¬·ÐºÑÂç¹ñÆüËÜ¤òºî¤Ã¤¿¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÅØÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎºÇÉÏ¹ñ¤À¡£X¤Î¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë²Ë¤¢¤Ã¤¿¤éÊÙ¶¯¤·¤í¡¢Æ¯¤±¡£¡Õ
¤½¤ó¤Ê¡ÈÀâ¶µ¥Ý¥¹¥È¡É¤¬¡¢X¤ÇÂç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÇÁá°ðÅÄÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÍÇÏÅ¯É×»á¡Ê72¡Ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÇµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤â»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¡£
È¯Ã¼¤Ï10·î27Æü¡¢ÍÇÏ»á¤¬¡È¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¡É¤Ë¤è¤ë¡ÔÏ·¿Í¤¿¤Á¤¬¿åÆ»Çä¤êÅÏ¤·¤¿¤êÅÚÁò»¿À®¤Ã¤Æ¥ï¥±¡¡¼ã¼Ô¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¹ñ¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ê¡Õ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÈÀ¤Âå´ÖÊ¬ÃÇ¡É¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£28Æü18»þ»þÅÀ¤Ç1600Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤¨¤Ã¡©¡Ö¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡×¤Ã¤Æ¡Ö1950Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡Á1970Ç¯Âå½éÆ¬¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿Åö»þ¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Õ
¡Ô»×¤¤¾å¤¬¤ê¤â¿Ó¤À¤·¤¤¤ï¡Õ
¡Ô¤³¤³¤Þ¤ÇÐþËý¤Ê¥Ý¥¹¥È½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Õ
¡Ô¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¯Îð¤«¤é·×»»¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉü¶½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ°¤ÎÀ¤Âå¤À¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤Î²¸·Ã¤ò°ìÈÖ¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÄäÂÚ¤òºî¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Âå¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡Õ
¤¸¤Ä¤ÏÍÇÏ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢SNS¾å¤Ç¤Î¡È²á·ã¡É¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
21Æü¤Ë¤Ï¡Ô¹â»Ô»á¤¬ÁíÍý¤Ë·è¤Þ¤ë½Ö´Ö¾å¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ³ô¤ÎÇã¤¤¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ë½Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¸¥ê¥¸¥ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¢¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô¾®ÌîÅÄ»á¤¬³°¹ñ¿ÍÌäÂêÃ´ÅöÁê¤À¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤ó¤¬¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£Î±³ØÀ¸Í¥¶ø¥Ç¥Þ¤Î±øÀ÷¸»¡£¥Ø¥¤¥È¤Î½÷²¦¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£³°¹ñ¿Í¤¬²Ä°¦¤½¤¦¡Õ¤ÈÂ³¤±¡¢¿·Æâ³Õ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ø¤Î¶¯¤¤¸ÀµÚ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÍÇÏ»á¤Ï1953Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ý¥¹¥ÈÃÄ²ôÀ¤Âå¡É¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÀï¸å¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢1935Ç¯¤«¤é1946Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¾Æ¤±À×À¤Âå¡É¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÇÏ»á¤ÎÃÇÄêÅª¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¯±Ç¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÎÀâ¶µ¡É¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯1·î¤Ë¤â¡¢ÍÇÏ»á¤Ï¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¡Ê48¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ô¥ë¥Õ¡¼¥ë¥Þ¥ó¸¶Â§¤â¤·¤é¤Ê¤¤ÌµÃÎ¡¢¥Ð¥«¡¢¥¢¥Û¡£¤è¤¯¥Ä¥¤¡¼¥È¤¹¤ë¤ï¡Õ¤È¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ô¤½¤ì¤¬ÁáÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¼±¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ°Ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë