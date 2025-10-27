山本とスミスの勝利のタッチが噛み合わず…

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャースに勝利を呼び込んだ息の合ったバッテリーが、最後の最後で見せた“すれ違い”にファンが注目している。山本由伸は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し9回1失点で完投勝利。9回を3人で締め括った直後、ウィル・スミス捕手とのやり取りが「最後、いちゃついてるみたいでいいw」と話題となっている。

ブルージェイズに先手を取られて迎えた第2戦、先発した山本は初回に無死一、三塁を迎えるも2三振を奪うなど無失点。3回に同点を許したが、3回2死からは1人の走者も許さない投球で相手打線を圧倒。9回105球、8奪三振、4安打1失点の見事な内容でドジャースに勝利を引き寄せた。

最後のアウトを山本が奪うと、マウンドには歓喜の輪ができた。守備位置から駆け寄るナインを山本は笑顔を浮かべて迎えると、ラストはバッテリーを組んだスミスとタッチ……のはずだったが、2人のタッチはすれ違いを繰り返すことに。なぜか“息が合わなかった”事態に、エースと正捕手は苦笑いを浮かべた。初回にピンチを迎え、3回に失点するも、その後は息の合ったコンビぶりが光っていただけに、試合後は対照的な光景が広がった。

この微笑ましい光景にファンはSNSで反応。「最後のバッテリー可愛すぎた」「スカってスミスと何回もやるの可愛い」「完璧なバッテリーを見せたのに最後のタッチが全然噛み合ってないの草」「スミスってクールでポーカーフェイスなイメージだから、こんな急に無邪気な笑顔見せられたらキュンとしちゃうわ」などとコメントし、名コンビのやりとりに虜になっていた。（Full-Count編集部）