「かまわぬ」から和テイストのスヌーピー手ぬぐい新作！七宝文様や梅柄、2026年干支「午」デザインも
世界中で愛されているコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と手ぬぐいブランド「かまわぬ」とのコラボレーションシリーズ第8弾が、2025年10月22日より発売中。今回はお正月にふさわしい華やかなモチーフをはじめ、2026年の干支「午(うま)」デザインやコミック誕生75周年を記念した限定柄など全9種類がラインナップ。
■伝統文様とスヌーピーを組み合わせた和モダンな世界観
お正月が近づくと恋しくなる“和”の空気感。第8弾では、日本の伝統文様とスヌーピーたちを融合させた、見ているだけで心が和むデザインが登場した。
「スヌーピー切継小紋」は、「PEANUTS」に登場するさまざまなスヌーピーと和の文様を組み合わせた遊び心あふれる一枚。たたみ方で柄の出方が変わるので、お弁当包みやハンカチとしてはもちろん、テーブルランナーや額装してインテリアとしても楽しめる。
「スヌーピー七宝」は、円満や調和を意味する七宝柄の中で見つめ合うスヌーピーとウッドストックが愛らしい。年始の贈り物やプレゼントのラッピングに使えば、相手に幸運を届けられそう。
■富士山×初日の出！お正月にぴったりな縁起柄も
「富士山とスヌーピー」は、富士山頂でゆったりと初日の出を見上げるスヌーピーとウッドストックを描いた、運気が上がりそうな一枚。専用のてぬぐい額やタペストリー棒とセットで飾れば、お正月の特別な空間演出に。
雪のあられ文様が散りばめられた「うさぎとスヌーピー」は、うさぎとスヌーピーが少しずつ仲良くなっていく様子をさまざまなポーズで表現。寒い冬でも温かな気持ちになれるデザインは、キッチンやテーブルウェアとして活躍しそう。
「梅文様スヌーピー」は、花を大事そうに持つスヌーピーとウッドストックが印象的。温かみのある色合いと梅の花は、迎春をともに慶ぶ文様として年始の贈り物にぴったりだ。
■カウボーイスヌーピーがかわいい！2026年干支「午」デザイン
来年2026年の干支「午(うま)」をモチーフにした特別デザインも登場。「ホーススヌーピー」は、カウボーイになりきって木馬に乗るスヌーピーが主役。大きなスヌーピーに草原に咲く花を上下にあしらった大胆な構図は、お正月の装飾として部屋を明るく演出してくれる。
同デザインのちらし柄バージョンもあり、小さなパターンなので普段使いに持ち歩きやすく、コンパクトに飾ったりテーブルウェアとしても重宝しそう。
■PEANUTS75周年記念！ピーナッツ・ギャング大集合の限定デザイン
2025年10月2日にコミック誕生75周年を迎えた「PEANUTS」の記念デザインも必見。「75thパーティー」は、さまざまな仲間たちが一堂に会する様子をコミック風にアレンジ。クリスマスや年末年始のパーティーを華やかに盛り上げてくれる。
「75th全員集合」は、ピーナッツ・ギャングとボーダー模様の組み合わせが新鮮。インテリアとして飾っても、たたんで持ち歩いても使いやすいデザインだ。
全9種類の手ぬぐいは各1760円。サイズは約33×90センチ、日本製の綿100パーセント素材。かまわぬ直営各店、公式オンラインストア、楽天市場店、全国一部取扱店で販売予定。冬を彩る特別な一枚を見つけてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
