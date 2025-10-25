銘柄鶏の旨みを存分に味わう絶品親子丼！　カツオ香る濃厚ダシが効いたとろっとろの2種の卵に感動した

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿御苑の焼き鳥店『焼鳥晴京（はるきょう）』です。

ダシのカツオ風味が口中を満たすやさしい味わい

10種以上の銘柄鶏を扱い、その中から毎日3種を食べ比べできるのが魅力。昼も夜も提供される親子丼には、それらの肉の様々な部位から端っこの部分が使われているという。とろっとろの卵が流れるように口に入ると、想像を超えたダシの風味が押し寄せる。タレの味が控えめで、卵や鶏の旨みがグッと際立つのだ。

こだわり玉子の親子丼1300円

『焼鳥 晴京（はるきょう）』こだわり玉子の親子丼 1300円 卵は赤1個、黄2個をミックス。鶏肉は前日に炭で焼いたものを使用

「炭火で焼いた鶏肉と卵を合わせるときに追いガツオして仕上げるんです」とは、店主の木村さん。

また、“生”の文字にそそられる生親子丼も見逃せない。低温調理で仕上げた鶏ムネ肉はしっとりと柔らかく、ハチミツが効いたわさびダレが秀逸。

数量限定なので、こちらを食べたいときは早めの訪問が確実だ。

『焼鳥 晴京（はるきょう）』店主 木村亮太さん

店主：木村亮太さん「ランチはチキン南蛮と唐揚げもご用意しています」

［店名］『焼鳥晴京（はるきょう）』

［住所］東京都新宿区新宿2-4-8第2宮廷マンション1階

［電話］03-3354-3126

［営業時間］11時半〜14時（13時15分LO）、17時〜22時（21時15分LO）

［休日］日（3連休の場合は最終日が休み）

［交通］地下鉄丸ノ内線新宿御苑駅1番出口から徒歩4分

