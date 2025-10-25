＜同居の義母がウザい…＞「毎日ストレス！」孫の味方するタイプと嫁の味方するタイプ【第1話まんが】
私はユリ（33）。郊外に住んでいることもあって、私の周りには実家や義両親と同居している家庭や、隣や近所に住んでいる家庭が多いです。私自身も義両親と同居しています。私には娘（小3）がひとりいて、今日は久しぶりに娘の同級生のママ友、モモコ（34）にランチに誘われてやってきました。私も義母について悩むことはありますが、モモコは性格の違いなのか、それとも義母の個性が強いためなのか、義母とうまくいかず、その悩みを私に相談してくれました。
わが家の周りにも、実家や義両親と同居している家庭が多く、同居でなくても隣や近所に住んでいる場合が多いです。今日はママ友のモモコとランチをしました。モモコも義母と同居しているのですが、かなりストレスが溜まっているようです。
私も義両親と一緒に暮らしています。義父はもの静かで顔を合わせない日もあるくらいなのですが……。 私の義母は、今愚痴を聞いているモモコの義母とは真逆のことをします。真逆というのは、孫の味方について嫁と対立するのではなく、私を擁護して子どもに注意をするのです。
久しぶりにモモコとランチをし、近況を報告し合ったり、愚痴を言い合ったりしました。
話題の中心はもっぱら義母との同居に関することでした。
どうやらモモコは、義母が子どもの味方になることにとてもストレスを感じているようです。
話を聞いているだけでも、大変な状況だと感じました。
しかし、わが家はモモコの義母とは正反対。
モモコの義母が孫の味方をするのなら、うちの義母は私の味方をします。
でも、それはそれでやっぱり大きなストレスなんです……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
