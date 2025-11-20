この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が、「【漫画】50代・60代が絶対にやってはいけないお金の使い方「９選」退職金があっという間に溶ける人の末路…」と題した動画を公開。50代のサラリーマンを主人公に、退職金を目前にした世代が陥りがちな浪費と、その先に待つ「老後破綻」のリスクを9つのパターンで解説している。



動画の主人公である58歳の甲山氏は、退職金1200万円を当てにし、高級腕時計や高級車に思いを馳せる日々を送っている。日々のストレスはパチンコや飲み会で発散し、「自分へのご褒美」と称しては浪費を繰り返す。そんな甲山氏の姿を通して、動画は老後破綻につながる「やってはいけないお金の使い方」を具体的に指摘していく。



特に危険な行動として挙げられたのが、「ストレス解消の浪費」「見栄のための買い物」「ローンを組んでの一括で買えないものの購入」である。これらは一見、日々の仕事を乗り切るための活力源のように思えるが、動画では「『まあ、また稼げばいいや』が、もう通用しない世代なんです」と警鐘を鳴らす。収入が減る定年後を見据えた場合、若い頃と同じ金銭感覚でいること自体が大きなリスクであると説明した。



さらに、多くの人が考えがちな「退職金での一括購入」も危険な選択肢の一つだという。動画では、退職金は「老後を守る最後の武器」であり、病気や介護といった不測の事態に備えるべき資金であると強調。「退職金はゴールではなく、100年続くかもしれない人生を生き抜くためのスタート資金」と捉え、安易な取り崩しを戒めた。



動画は、主人公が友人の死をきっかけに自らの生き方を見つめ直し、お金の使い方を改めていく姿を描写。「自分は大丈夫」という思い込みこそが最も危険な落とし穴であると訴えかけ、早期に自身の家計を見直すことの重要性を説いて締めくくった。