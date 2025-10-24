「日本の大ヒットだ」「W杯優勝に必要なのはこれだけか」“世界王者”が23歳日本人の獲得に関心！スカウト派遣報道に韓国メディアは驚愕！「ステップアップが目前」
今夏のクラブワールドカップを制したチェルシーが、パルマの日本代表GK鈴木彩艶に関心を示している。英国メディア『The Hard Tackle』が「チェルシーは最近セリエAのパルマで印象的な活躍をしている鈴木の獲得を検討中であり、週末にコモ戦にスカウトを派遣する計画だ」と伝えた。
これを受けて韓国メディア『スポータルコリア』は「ワールドカップ優勝に必要なのはこれだけ？ 日本の大ヒットだ！今やGKもプレミアリーグへステップアップ目前だ」と驚きをもって報じた。
「GKで苦戦するチェルシーにとって、新たなターゲットとして日本代表GKの鈴木彩艶が浮上した」
同メディアは「複数のビッグクラブからの関心があったにもかかわらず、彼は安定した出場時間を求めてセリエAのパルマを選んだ。これはまさに天才的な判断だった」と主張している。
「彼はパルマで46試合に出場し、11試合でクリーンシートを達成している。今シーズンは９試合でわずか９失点に抑え、３試合でクリーンシートを記録。彼はセリエAで最も評価の高いGKの一人へと成長した」
「こうした点を考慮すると、チェルシーが鈴木を獲得に動くのは当然の流れと言えるだろう。過去２年間で９人のゴールキーパーを獲得したにもかかわらず、チェルシーは依然として頼りになる正GKを欠いている」
世界王者は、来夏のステップアップ移籍が有力視される23歳を手中に収められるのか。今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
