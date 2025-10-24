ＴＯＫＩＯ（解散）の元メンバー、国分太一（５１）の代理人弁護士が２３日、都内で会見を開き、「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済の申し立てをしたと明かした。本人は争うつもりはなく、言動を顧みて反省の日々だが、問題行為の事実関係を知りたいと説明。国分が日本テレビ側に直接、おわびしたいという署名入りの謝罪文も公表された。

日本テレビは同日、デイリースポーツの取材に対し、国分の代理人弁護士の会見について「弊社代理人弁護士との協議の最中に、突如としてそのやり取りの内容や関係者の特定につながりかねない情報を含めて一方的に公表し、会見を開いたことは誠に遺憾であり、強く抗議いたします」と反発した。

「申立書の中で『日本テレビは申立人から事情聴取を行う以前に、取締役会において申立人の本件番組からの降板を決定していたことを自認している』などの記述がありますが、弊社の臨時取締役会での降板決定は、国分氏へのヒアリングを行って本人の認否、事実関係が確認できたことを受けてなされており、全くの事実誤認です」と反論。「弊社の手続きの適正性に疑義を生じさせる誤った記述であり、抗議いたします」とした。

また、国分へのヒアリングや降板までの手続きについては「特に問題はないものと考えております」とした。