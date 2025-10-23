CASETiFY×カードキャプターさくら♡限定スマホケース登場

グローバルライフスタイルブランドCASETiFYが、日本アニメ『カードキャプターさくら クリアカード編』と初コラボ。2025年10月24日(金)より発売される「CASETiFY | カードキャプターさくら」コレクションは、ソフトピンクを基調にY2Kムードあふれる限定デザインのスマホケースやテックアクセサリーを展開。さくらちゃんの魔法の世界観を日常に取り入れられる夢のアイテムです♡

自分好みにカスタム♡スマホケースの魅力

カスタム カードキャプターさくら スマホケース

コレクションの主役「カスタム カードキャプターさくら スマホケース」（6,050円～税込）は、キャラクターごとに3種類のシーンを用意した全9バージョン。

アニメ風の「着信中」デザインで、さくらやシャオラン、ケロちゃんから本当に電話がかかってくるような体験を楽しめます。

カスタマイズオプションを使えば、お気に入りキャラクターの世界観を自分らしく再現可能です。

夢いっぱい♡テックアクセサリーもラインアップ

スマホストラップやイヤホンケース、2-in-1充電スタンドなど、テックアクセサリーも多数展開。

限定デザインのカードや杖、ケロちゃんのモチーフがついたアイテムは、日常にちょっとした魔法とときめきをプラス。

タブレットケースやLaptopケース、ワイヤレス充電器も揃い、使うたびにさくらの世界を感じられます。価格は5,280円～（税込）です。

CASETiFYで魔法の世界を日常に♡

「CASETiFY | カードキャプターさくら」コレクションは、スマホケース6,050円～、テックアクセサリー5,280円～（税込）で10月24日(金)発売。

Y2Kスタイルのカスタムケースや魔法モチーフのアクセサリーで、日常を夢の世界に彩れます♡

オンラインストアや各都市のCASETiFY店舗でチェックして、さくらちゃんの魔法を体験してみてください♪