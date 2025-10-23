全部110円だってええぇぇえッ！？【セリア】鞄にサッと付けたい「便利ディズニーグッズ」

つい機能性ばかりを重視してしまいがちな日常小物も、せっかくなら気分の上がるデザインを選びたい！ そんな人におすすめなのが、【セリア】で販売中のの「ディズニーグッズ」です。今回は、バッグに付けるだけで可愛いも便利も叶いそうな、110円（税込）のキーホルダーやミニポーチなどをピックアップ。毎日持ち歩きたくなりそうなラインナップを、ぜひチェックして。

ふとした瞬間の身だしなみチェックに便利！

【セリア】「101 ボールチェーン付きミラー」\110（税込）

ボールチェーン付きでバッグやポーチに手軽に付けられるミラー。必要なときにサッと身だしなみをチェックできるのが嬉しいポイント。「101匹わんちゃん」の子犬の後ろ姿や淡いピンクのカラーがさりげなく可愛さを添えてくれます。“YOU’RE THE ONE” という前向きなメッセージも魅力で、使うたびに気持ちを明るくしてくれそうです。

バッグに付けるだけで “安全 & 可愛い” を両立できそう

【セリア】「リフレクターキーホルダー/ベイマックス」\110（税込）

赤いハートモチーフが目を引く、ベイマックスデザインのリフレクターキーホルダー。バッグやポーチに付けるだけでアクセントになるうえ、車のライトを反射するので夜道でも心強そうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「白いタイプもありました」とのことで、好みに合わせてカラーを選べるのも◎

バッグに付けて “見せる収納” を楽しめる

【セリア】「オーロラマルチポーチ ヤングオイスター ふしぎの国のアリス」\110（税込）

「ふしぎの国のアリス」のヤングオイスターが描かれた、キュートなマルチポーチ。チェーン付きなのでバッグに取り付けておけば、アクセサリー感覚で楽しめるだけでなく、リップやイヤホンなどの小物が迷子になるのも防げそうです。オーロラ素材のきらめきがコーデのアクセントにもひと役。

鍵も小物もまとめて持ち歩ける優秀デザイン

【セリア】「（ミッキー & フレンズ）ループキーホルダー」\110（税込）

ミッキー & フレンズが集合した、見た目にも楽しいキーホルダー。バッグに取り付ければ、鍵の迷子防止としてはもちろん、レポーターとも*さんによると「ループが手袋などのホルダーにもなっちゃう優れもの」。白を基調としたデザインはどんなバッグにもすっとなじみやすく、毎日のお出かけに活躍してくれそうです。

