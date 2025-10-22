¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø³ô²ÁµÞÆ­¤ÎÎ¢»ö¾ð¡£¡ü¡ü¤¬AI¡ß¥í¥Ü´ë¶È¤ò»±²¼¤Ë½¸¤á¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡¢µÞÆ­¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ô²Á¤È¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ò¾å²ó¤êÆÀ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£

º´Ìî»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥È¥è¥¿¤Î»þ²ÁÁí³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÄ¾µå¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¡¢Â¹ÀµµÁ»á¤Î¼êÊÂ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤ÏÌÀ²÷¤Ç¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎABB¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÉôÌç¤ÎÇã¼ý·×²è¤À¡£Äó¼¨³Û¤Ï54²¯¥É¥ë¡£AIÎÎ°è¤Î¼ý±×´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¾å¸þ¤­¡¢¥È¥è¥¿¤È¤Îº¹¤Ï8Ãû～10Ãû±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç½Ì¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£

ABB¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤âÍ×ÅÀ¤¬±Ô¤¤¡£»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈEV¹âÂ®½¼ÅÅ¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÏAI¡¦IoT¤ÎÃæ³Ë¤È½Å¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÈ÷¤Î¼«Î§À­¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¡¢¥Çー¥¿Ï¢·È¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼è¤ê¤Ë¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¡¢³ô²Á¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£

¸°¤Ï¥·¥Ê¥¸ー¤Ë¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬²¡¤µ¤¨¤ëAmpere Computing¤Î¾ÊÅÅÎÏ¡¦¹âÀ­Ç½¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¥¨¥Ã¥¸½èÍý¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Arm¤Î¥¢ー¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÏÁÈ¤ß¹þ¤ß¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤ÎÂÑµ×À­¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËGraphcore¤ÎIPU¤¬¿äÏÀ¡¦³Ø½¬¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢Ê£¿ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¨Ä´Æ°ºî¤ò¸½¾ì¿å½à¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ö·×»»»ñ¸»¡ß¾ÊÅÅÎÏ¡ß¶¨Ä´À©¸æ¡×¤ò¿âÄ¾Åý¹ç¤ÇÂ«¤Í¡¢ABB¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤À¡£

¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖPepper¡×¤ÎÅ±Âà¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Â¹ÀµµÁ»á¤ÎºÆÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±È¯¤ÎÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¾Æ³ÂÎ¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¡¢¸½¾ì¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Þ¤Ç¤òÂ«¤Í¤ë»ñËÜÀïÎ¬¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËABB¼Ò¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º´Ìî»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Úー¥¹¤Ê¤é¥È¥è¥¿Ä¶¤¨¤â»ëÌî¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£

ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢³Æµ»½Ñ¤¬¤É¤Î¹©Äø¤Ç¸ú¤¯¤Î¤«¡¢¥¨¥Ã¥¸¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¢¶¨Ä´À©¸æ¤Î¶ñÂÎÁü¤Þ¤Ç¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¼ý±×¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤¬Â·¤¦¤Ï¤º¤À¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤»öÎã¤äµ»½Ñ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÎ¬¤Î¹ü³Ê¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ÏÄÌ¤·¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£

º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢AI¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»ñËÜÀïÎ¬¤ä»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÅê»ñ²È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

Æ³Æþ¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡½¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥È¥è¥¿Ä¶¤¨¤«
02:00

ÀïÎ¬¤ÎÁÀ¤¤¡½¡½Â¹ÀµµÁ»á¤ÎºÆÄ©Àï¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®
05:00

µ»½Ñ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¡½¡½¥¨¥Ã¥¸½èÍý¤È¾ÊÅÅÎÏ¡¢¶¨Ä´À©¸æ
09:30

Áí³ç¡½¡½¥È¥è¥¿Ä¶¤¨¤Î¾ò·ï¤È¥ê¥¹¥¯´Ñ

