¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¸«È´¤¯¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥È¥è¥¿»þ²ÁÁí³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¡©¡Ø³ô²ÁµÞÆ¤ÎÎ¢»ö¾ð¡£¡ü¡ü¤¬AI¡ß¥í¥Ü´ë¶È¤ò»±²¼¤Ë½¸¤á¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ø³ô²ÁµÞÆ¤ÎÎ¢»ö¾ð¡£¡ü¡ü¤¬AI¡ß¥í¥Ü´ë¶È¤ò»±²¼¤Ë½¸¤á¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡¢µÞÆ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ô²Á¤È¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ò¾å²ó¤êÆÀ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¹¶¤á¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£
º´Ìî»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥È¥è¥¿¤Î»þ²ÁÁí³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÄ¾µå¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¡¢Â¹ÀµµÁ»á¤Î¼êÊÂ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤ÏÌÀ²÷¤Ç¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎABB¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÉôÌç¤ÎÇã¼ý·×²è¤À¡£Äó¼¨³Û¤Ï54²¯¥É¥ë¡£AIÎÎ°è¤Î¼ý±×´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¾å¸þ¤¡¢¥È¥è¥¿¤È¤Îº¹¤Ï8Ãû～10Ãû±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç½Ì¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ABB¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤âÍ×ÅÀ¤¬±Ô¤¤¡£»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈEV¹âÂ®½¼ÅÅ¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÏAI¡¦IoT¤ÎÃæ³Ë¤È½Å¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÈ÷¤Î¼«Î§À¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¡¢¥Çー¥¿Ï¢·È¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼è¤ê¤Ë¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¡¢³ô²Á¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¸°¤Ï¥·¥Ê¥¸ー¤Ë¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬²¡¤µ¤¨¤ëAmpere Computing¤Î¾ÊÅÅÎÏ¡¦¹âÀÇ½¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¥¨¥Ã¥¸½èÍý¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Arm¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÏÁÈ¤ß¹þ¤ß¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤ÎÂÑµ×À¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËGraphcore¤ÎIPU¤¬¿äÏÀ¡¦³Ø½¬¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢Ê£¿ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¨Ä´Æ°ºî¤ò¸½¾ì¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ö·×»»»ñ¸»¡ß¾ÊÅÅÎÏ¡ß¶¨Ä´À©¸æ¡×¤ò¿âÄ¾Åý¹ç¤ÇÂ«¤Í¡¢ABB¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤À¡£
¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖPepper¡×¤ÎÅ±Âà¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Â¹ÀµµÁ»á¤ÎºÆÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±È¯¤ÎÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¾Æ³ÂÎ¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¡¢¸½¾ì¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Þ¤Ç¤òÂ«¤Í¤ë»ñËÜÀïÎ¬¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËABB¼Ò¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º´Ìî»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Úー¥¹¤Ê¤é¥È¥è¥¿Ä¶¤¨¤â»ëÌî¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢³Æµ»½Ñ¤¬¤É¤Î¹©Äø¤Ç¸ú¤¯¤Î¤«¡¢¥¨¥Ã¥¸¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¢¶¨Ä´À©¸æ¤Î¶ñÂÎÁü¤Þ¤Ç¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¼ý±×¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤¬Â·¤¦¤Ï¤º¤À¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤»öÎã¤äµ»½Ñ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÎ¬¤Î¹ü³Ê¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ÏÄÌ¤·¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢AI¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»ñËÜÀïÎ¬¤ä»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÅê»ñ²È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
º´Ìî»á¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥È¥è¥¿¤Î»þ²ÁÁí³Û¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡×¤ÈÄ¾µå¤ÎÌä¤¤¤òÅê¤²¡¢Â¹ÀµµÁ»á¤Î¼êÊÂ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤ÏÌÀ²÷¤Ç¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎABB¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹ÉôÌç¤ÎÇã¼ý·×²è¤À¡£Äó¼¨³Û¤Ï54²¯¥É¥ë¡£AIÎÎ°è¤Î¼ý±×´üÂÔ¤¬°ìµ¤¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¾å¸þ¤¡¢¥È¥è¥¿¤È¤Îº¹¤Ï8Ãû～10Ãû±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç½Ì¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ABB¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤âÍ×ÅÀ¤¬±Ô¤¤¡£»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÈEV¹âÂ®½¼ÅÅ¤ÇÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÏAI¡¦IoT¤ÎÃæ³Ë¤È½Å¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÈ÷¤Î¼«Î§À¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¡¢¥Çー¥¿Ï¢·È¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼è¤ê¤Ë¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¡¢³ô²Á¤ËÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¸°¤Ï¥·¥Ê¥¸ー¤Ë¤¢¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬²¡¤µ¤¨¤ëAmpere Computing¤Î¾ÊÅÅÎÏ¡¦¹âÀÇ½¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ï¥¨¥Ã¥¸½èÍý¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Arm¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÏÁÈ¤ß¹þ¤ß¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¶îÆ°¤ÎÂÑµ×À¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËGraphcore¤ÎIPU¤¬¿äÏÀ¡¦³Ø½¬¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢Ê£¿ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¨Ä´Æ°ºî¤ò¸½¾ì¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¡Ö·×»»»ñ¸»¡ß¾ÊÅÅÎÏ¡ß¶¨Ä´À©¸æ¡×¤ò¿âÄ¾Åý¹ç¤ÇÂ«¤Í¡¢ABB¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤À¡£
¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖPepper¡×¤ÎÅ±Âà¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Â¹ÀµµÁ»á¤ÎºÆÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±È¯¤ÎÇã¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¾Æ³ÂÎ¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¡¢¸½¾ì¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Þ¤Ç¤òÂ«¤Í¤ë»ñËÜÀïÎ¬¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËABB¼Ò¤ò¤Ï¤á¹þ¤à¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º´Ìî»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Úー¥¹¤Ê¤é¥È¥è¥¿Ä¶¤¨¤â»ëÌî¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢³Æµ»½Ñ¤¬¤É¤Î¹©Äø¤Ç¸ú¤¯¤Î¤«¡¢¥¨¥Ã¥¸¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¢¶¨Ä´À©¸æ¤Î¶ñÂÎÁü¤Þ¤Ç¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¼ý±×¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤¬Â·¤¦¤Ï¤º¤À¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤»öÎã¤äµ»½Ñ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀïÎ¬¤Î¹ü³Ê¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¿Í¤ÏÄÌ¤·¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢AI¡ß¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î»ñËÜÀïÎ¬¤ä»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÅê»ñ²È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ª¡È¸å½Ð¤·¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡É³ôÇúÆ¸½¾Ý¤Î¥«¥é¥¯¥ê¡ØNVIDIA¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂçÌö¿Ê¡£»þ²ÁÁí³Û1Ãû±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Î´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡Ù
¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡ªÆ»Ï©Ï·µà²½¤ÈÉéÃ´¤Î¸½¼Â¡Ø²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¹¡Ä¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶âÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ù
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ªPalantir¤ÈFacebook¤Î¶¦ÄÌ¸¶Íý¡Ø¥Ôー¥¿ー¡¦¥Æ¥£ー¥ë¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡ØZero to One¡Ù¤Î±ü¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Å¯³Ø¤òË½¤¯¡Ù
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Þ¥¤¥¡¼º´Ìî¤Ç¤¹·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡¦Åê»ñ¡¦·Ð±Ä¡¦ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥º¥Ð¥º¥ÐÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Á2021Ç¯¤è¤êºÇ¿·¤Î³Ø½ÑÍýÏÀ¡¢·Ð±Ä³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¡Ö¥Þ¥¤¥¡¼¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø¡×¤ò³«»Ï¸½ºß¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à´Ø·¸¼Ô¡¦·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¡¦³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤â±¿±Ä