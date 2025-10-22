ブラックフライデー限定♡ハートブレッドアンティークの“まっくろ”スイーツパンが話題

全国で人気のベーカリー「ハートブレッドアンティーク」から、ブラックフライデー期間限定の“まっくろパン”が登場！ブラックココアを使った見た目も味も印象的な新作が勢ぞろいします。『ブラックウインナーパン』や『ブラックチョコリング』など、甘さとビターさが絶妙にマッチした限定アイテムがラインアップ。お得な価格とともに、今年のブラックフライデーをおいしく彩ります♡

ハートブレッドアンティーク が贈る“まっくろパン”コレクション

まるでおとぎ話の世界のようなパンを届ける「ハートブレッドアンティーク」から、ブラックフライデーにぴったりな限定商品が登場！

新作『ブラックウインナーパン』（196円）は、ブラックココア生地にウインナー、ケチャップ、マヨネーズを合わせた甘じょっぱい一品。

さらに、看板商品『マジカルチョコリング』が“ブラックチョコリング”（480円）として限定復活！チョコチップとアーモンドをたっぷり練り込み、濃厚なチョコづくしの味わいが楽しめます。

ブラックフライデー限定♡人気パンも再登場

累計販売数10万個※1を突破した『ブラッククロワッサン』（150円）も再登場。ブラックココアのビターな風味とバターの香ばしさがたまらない逸品です。

また、『ブラックメロンパン』（196円）は、ふんわり生地にサクッとしたメロン皮を重ねた食感が魅力。

さらに、新作『まっくろショコラ』（196円）はナッツ風味チョコクリームとチョコチップをたっぷり絞ったチョコ好き必見のパンです♪

ブラックフライデーで味わうしあわせの一皿

ブラックフライデー期間中だけ楽しめる「ハートブレッドアンティーク」の“まっくろパン”シリーズは、11月20日（木）～30日（日）まで全国店舗と公式オンラインストア「オールハーツモール」で販売。

見た目も味も驚きに満ちた限定パンで、心躍るひとときを楽しんでみてください♡※なくなり次第終了。一部店舗では価格や取扱商品が異なります。