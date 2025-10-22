今回は、強引に同居の話を進める意地悪な義母を、お嫁さんが黙らせたエピソードを紹介します。

「もっと広い家を買えばよかったのに」と言う義母に…

「とにかくケチで意地悪な義母が本当に苦手な私。ただ私たちは都内、義両親は新幹線でないと来られない遠方に住んでいるので、たまにしか会わないのが救いですが。

そしてある日、都内に家を買った私たちは、義母を新居に招待したんです。ただ義母には新幹線代を要求され（結構な額です）、義母は手土産ひとつ持参しないで来ました。

ウチに入っても義母は『狭い家ね〜お金がなかったの？』とケチをつけてばかり。さらに『私たち、今後あなたたちと同居するのよ。もっと広い家を買えばよかったのに』と言われ、あきれました。『あんたと一緒に住むわけないじゃん』と、思わず言い返したくなりましたね。

そこで私は義母を黙らせるため、『じゃあ5億払ってもらえますか？』と言ってやりました。実際、東京である程度の広さの家を買うと、5億かかってもおかしくないですから。義母は何も言い返せずにいましたね」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年5月）

▽ こんな意地悪な義母と同居なんかするわけないですよね。何を勘違いしているのかと思ってしまいます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。