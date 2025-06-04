彼女が元カレのメアドを残していると分かったとき、どのように伝えれば円満に消してもらえるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「彼女を怒らせずに『元カレのメアド』を消してもらえそうな頼み方９パターン」をご紹介します。【１】「将来、結婚したいと思っているから」と彼女への真剣な気持ちを伝える「結婚を出されたら…」（３０代女性）など、将来を見据えた上で過去の清算をお願