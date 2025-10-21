¡Ö¤À¤·¤Æ¡×Ç¥ÉØ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾×·â¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¤Ë11Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¡×
¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ÏÄêÈÖ¤Î²¾Áõ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤²¾Áõ¡×¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÇ¥ÉØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤Î²¾Áõ¤òÁª¤ó¤ÀX¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢¤¤¤¤¤Í¤¬11Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡³¤³°¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó°áÁõ¤ò»²¹Í¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¤À¤·¤Æ¡×T¥·¥ã¥Ä
¡¡·Ý¿Í¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡×¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤Õ¤ë¤ä¤µ¤ó¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉX¤Ë¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÇ¥ÉØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó°áÁõºî¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À©ºîÅÓÃæ¤Î°áÁõ¤Î²èÁü¡£
¡¡Çò¤¤¥í¥óT¤Ë¡Ö¤À¤·¤Æ¡×¤Î3Ê¸»ú¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¤ªÊ¢¤ÎÉôÊ¬¤«¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Î¤È»×¤·¤¼êÂ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬º£¤Ë¤â³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ï¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤©¤Ã¡×¤È¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤À¤·¤Æ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤Ê¤Î¤â¡¢µÕ¤Ë¶²¤í¤·¤µ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤ë¤ä¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï11Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¤³¤ï¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹Àí¤ê¤¹¤®¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÇ¥¿±¤È¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Èï¤Ã¤¿¤Õ¤ë¤ä¤µ¤ó¡£¡Öº£¤·¤«Ãå¤ì¤Ê¤¤²¾Áõ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¬Æ±ÍÍ¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤òÈ¯¸«¡£¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¼êÂ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´Ã£¤·¤¿¤Î¤«¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥å¥¦¥Ë¥å¥¦¡×¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤Î³èÆ°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®Æ»¶ñ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É½èÊ¬¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¿Í·Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¼êÂ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡ÖÀÚÃÇ¤¹¤ë»þ¤ËÂ¿¾¯¤ÎÄñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÀ©ºî¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Õ¤ë¤ä¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Õ¤ë¤ä¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤Î¤â¤Î¡£Åê¹Æ¤«¤é2Æü¸å¤Î10·î19Æü¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬´°À®·Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«¿È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡´°À®·Á¤Ï¿§¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¤Ë¡Ä¡Ä¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¤è¤ê¥Û¥é¡¼¤Ë¡©
¡¡´°À®·Á¤Î°áÁõ¤Ç¤Ï±¦ÏÓ¤«¤éº¸ÏÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢3¿§¤ÎÊ¸»ú¤Ç¡ÖLET ME OUT¡Ê¡á¤À¤·¤Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥ó¥È¤¬ÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÊ¢Éô¤ÎÏÓ¤¬¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¾®Êª¤òÁ°Êý¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¤´°À®¤Î»þ¤è¤ê¤â¿§¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¤µ¤ÏÁý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¤ªÊ¢¤ÎËÄ¤é¤ß¤È¼êÂ¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡£
¡¡¤Õ¤ë¤ä¤µ¤ó¤Ï´°À®¸å¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Û¥é¡¼´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä´À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¥é¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í´°À®Á°¤è¤êÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¡Ç¥ÉØ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾×·â¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Õ¤ë¤ä¤µ¤ó¡£ËÜÊª¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¾¯¤Ê¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ï¡Éºî¤ì¤½¤¦¡É¤ÈºîÀ½²áÄø¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ºÜ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ä¤³¤ó¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬🎃💩
ËÜÅö¤Ï¤³¤ì¤¬´°À®·Á🤡
¥Û¥é¡¼´¶¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¢¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó🙇¡ê️
¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ×·î¤¢¤¿¤ê¤ËÃå¤Ê¤¤¤È¥ê¥¢¥ë´¶½Ð¤Ê¤¤¤«💦
¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃå²è¤Ç¤¹¡Á https://t.co/Jh21NDDfVb pic.twitter.com/NaWo1ucHep
— 𖡀𖡘𖢮𖥂¤Õ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä𖥂𖤽𖣡𖡣بمجرد أن تفعل ذلك (@jiritsusinn) October 19, 2025
