「PEANUTS」連載75周年を記念したポストカードが、「ホールマーク(Hallmark)」から発売された。2024年11月に発売された第1弾は、日本ホールマークオンラインストアで早々に品薄になり、催事でも大きな反響を呼んだ。今回はさらにカラフルで遊び心あふれるデザインが仲間入り。金箔やUV加工を施した特別仕様の4種類をチェックしていこう。

【写真】発売中のPEANUTS75周年記念ポストカード第2弾を見る

ホールマークからPEANUTS連載75周年記念デザインのポストカード第二弾が登場


■きらめく金箔加工！ゴージャスな2種類

金箔加工タイプは、特別な日のメッセージカードにぴったり。キラキラと輝く豪華な仕上がりが、75周年の記念感を演出してくれる。

■歴代スヌーピーが勢ぞろい「75thポーズ」(264円)

ゴールドをベースに、歴代のスヌーピーたちがずらりと並んだデザイン。「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」のメッセージとともに、1950年から続く歴史を感じさせる一枚に。金箔がきらめく豪華仕様で、年賀状として送れば受け取った人の印象に残ること間違いなし。

「75thポーズ」(264円)


しっかりとした厚みのある紙に、きらきらと輝く金箔加工入り


■新聞を読むピーナッツ・ギャング「75thニュースペーパー」(264円)

爽やかなミントグリーンを基調に、スヌーピーのドッグハウスの周りで新聞を読むピーナッツ・ギャングを金箔加工で描いたストーリー性のある作品。75年間のさまざまな「ニュース」を振り返るような、ノスタルジックな雰囲気がすてき。

「75thニュースペーパー」(264円)


■ぷっくりツヤツヤ！UV加工の2種類

UV加工タイプは、ぷっくりとした立体感とツヤのある質感が特徴。触っても楽しい、見た目にも華やかなデザインがそろう。

■8つの表情が楽しめる「75thいろんな顔」(264円)

甘えん坊な顔、ちょっと怒った顔、満面の笑みなど、いろんなスヌーピーが楽しめる遊び心満載のデザイン。カラフルなストライプ枠の中に、まるでスタンプを並べたようなポップな構成で、眺めているだけで笑顔になれそう。UV加工でぷっくりとした質感も、コレクション欲をくすぐる。

「75thいろんな顔」(264円)


ツヤ感のあるUV加工タイプ


■蝶ネクタイでおめかし「75thダンシング」(264円)

鮮やかなピンクを背景に、蝶ネクタイをつけてダンシングするスヌーピーが主役！ウッドストックと一緒に、星やキラキラに囲まれて踊る姿は、まさにパーティームード全開。UV加工のツヤ感が、お祝いの雰囲気をさらに盛り上げてくれる。

「75thダンシング」(264円)


そろそろ年賀状の販売が始まる時期だが、こちらはスヌーピーが好きな人への年賀状にもおすすめ。さらに、ハロウィンのプチギフトに添えたり、クリスマスカードとして送ったり、バレンタインのメッセージカードにしたりと、さまざまなシーンで活躍してくれそう。

ポストカードは、全国の専門店や量販店、日本ホールマーク公式オンラインストアで購入可能。第1弾は発売後すぐに品薄となった実績があるだけに、気になるものがあれば迷わずゲットしたい。

現在、日本ホールマーク公式オンラインストアでは、落ち着いた色合いが魅力の第1弾ポストカードも販売中。第2弾とあわせてチェックしてみて。

第一弾「75thピラミッド」(264円)


第一弾「75th善と悲しみ」(264円)


第一弾「75thお祝い準備」(264円)


第一弾「75thカップケーキ」(264円)


第一弾「75thブロック」(264円)


第一弾「75thフーズフー」(264円)


第一弾「75thフレンズ」(264円)


第一弾「75thみんな一緒」(264円)


※価格は取扱店によって異なる場合があります。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC