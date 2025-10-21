前回品薄続出の「スヌーピー」限定ポストカードに第2弾が登場！今度は金箔＆UV加工の4種類
「PEANUTS」連載75周年を記念したポストカードが、「ホールマーク(Hallmark)」から発売された。2024年11月に発売された第1弾は、日本ホールマークオンラインストアで早々に品薄になり、催事でも大きな反響を呼んだ。今回はさらにカラフルで遊び心あふれるデザインが仲間入り。金箔やUV加工を施した特別仕様の4種類をチェックしていこう。
【写真】発売中のPEANUTS75周年記念ポストカード第2弾を見る
■きらめく金箔加工！ゴージャスな2種類
金箔加工タイプは、特別な日のメッセージカードにぴったり。キラキラと輝く豪華な仕上がりが、75周年の記念感を演出してくれる。
■歴代スヌーピーが勢ぞろい「75thポーズ」(264円)
ゴールドをベースに、歴代のスヌーピーたちがずらりと並んだデザイン。「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」のメッセージとともに、1950年から続く歴史を感じさせる一枚に。金箔がきらめく豪華仕様で、年賀状として送れば受け取った人の印象に残ること間違いなし。
■新聞を読むピーナッツ・ギャング「75thニュースペーパー」(264円)
爽やかなミントグリーンを基調に、スヌーピーのドッグハウスの周りで新聞を読むピーナッツ・ギャングを金箔加工で描いたストーリー性のある作品。75年間のさまざまな「ニュース」を振り返るような、ノスタルジックな雰囲気がすてき。
■ぷっくりツヤツヤ！UV加工の2種類
UV加工タイプは、ぷっくりとした立体感とツヤのある質感が特徴。触っても楽しい、見た目にも華やかなデザインがそろう。
■8つの表情が楽しめる「75thいろんな顔」(264円)
甘えん坊な顔、ちょっと怒った顔、満面の笑みなど、いろんなスヌーピーが楽しめる遊び心満載のデザイン。カラフルなストライプ枠の中に、まるでスタンプを並べたようなポップな構成で、眺めているだけで笑顔になれそう。UV加工でぷっくりとした質感も、コレクション欲をくすぐる。
■蝶ネクタイでおめかし「75thダンシング」(264円)
鮮やかなピンクを背景に、蝶ネクタイをつけてダンシングするスヌーピーが主役！ウッドストックと一緒に、星やキラキラに囲まれて踊る姿は、まさにパーティームード全開。UV加工のツヤ感が、お祝いの雰囲気をさらに盛り上げてくれる。
そろそろ年賀状の販売が始まる時期だが、こちらはスヌーピーが好きな人への年賀状にもおすすめ。さらに、ハロウィンのプチギフトに添えたり、クリスマスカードとして送ったり、バレンタインのメッセージカードにしたりと、さまざまなシーンで活躍してくれそう。
ポストカードは、全国の専門店や量販店、日本ホールマーク公式オンラインストアで購入可能。第1弾は発売後すぐに品薄となった実績があるだけに、気になるものがあれば迷わずゲットしたい。
現在、日本ホールマーク公式オンラインストアでは、落ち着いた色合いが魅力の第1弾ポストカードも販売中。第2弾とあわせてチェックしてみて。
※価格は取扱店によって異なる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】発売中のPEANUTS75周年記念ポストカード第2弾を見る
金箔加工タイプは、特別な日のメッセージカードにぴったり。キラキラと輝く豪華な仕上がりが、75周年の記念感を演出してくれる。
■歴代スヌーピーが勢ぞろい「75thポーズ」(264円)
ゴールドをベースに、歴代のスヌーピーたちがずらりと並んだデザイン。「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」のメッセージとともに、1950年から続く歴史を感じさせる一枚に。金箔がきらめく豪華仕様で、年賀状として送れば受け取った人の印象に残ること間違いなし。
■新聞を読むピーナッツ・ギャング「75thニュースペーパー」(264円)
爽やかなミントグリーンを基調に、スヌーピーのドッグハウスの周りで新聞を読むピーナッツ・ギャングを金箔加工で描いたストーリー性のある作品。75年間のさまざまな「ニュース」を振り返るような、ノスタルジックな雰囲気がすてき。
■ぷっくりツヤツヤ！UV加工の2種類
UV加工タイプは、ぷっくりとした立体感とツヤのある質感が特徴。触っても楽しい、見た目にも華やかなデザインがそろう。
■8つの表情が楽しめる「75thいろんな顔」(264円)
甘えん坊な顔、ちょっと怒った顔、満面の笑みなど、いろんなスヌーピーが楽しめる遊び心満載のデザイン。カラフルなストライプ枠の中に、まるでスタンプを並べたようなポップな構成で、眺めているだけで笑顔になれそう。UV加工でぷっくりとした質感も、コレクション欲をくすぐる。
■蝶ネクタイでおめかし「75thダンシング」(264円)
鮮やかなピンクを背景に、蝶ネクタイをつけてダンシングするスヌーピーが主役！ウッドストックと一緒に、星やキラキラに囲まれて踊る姿は、まさにパーティームード全開。UV加工のツヤ感が、お祝いの雰囲気をさらに盛り上げてくれる。
そろそろ年賀状の販売が始まる時期だが、こちらはスヌーピーが好きな人への年賀状にもおすすめ。さらに、ハロウィンのプチギフトに添えたり、クリスマスカードとして送ったり、バレンタインのメッセージカードにしたりと、さまざまなシーンで活躍してくれそう。
ポストカードは、全国の専門店や量販店、日本ホールマーク公式オンラインストアで購入可能。第1弾は発売後すぐに品薄となった実績があるだけに、気になるものがあれば迷わずゲットしたい。
現在、日本ホールマーク公式オンラインストアでは、落ち着いた色合いが魅力の第1弾ポストカードも販売中。第2弾とあわせてチェックしてみて。
※価格は取扱店によって異なる場合があります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC