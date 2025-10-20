美食の街・マカオの「ザ・ロンドナー・マカオ」、おすすめレストラン4選！
「ザ・ロンドナー・マカオ」は、サンズチャイナが主体となり、マカオ・コタイ地区に位置するラグジュアリー＆ホテルリゾート。ロンドンの優雅さとマカオの文化が融合し、宿泊だけではなく、多彩なレストランやスパ、ショッピングなど、五感で楽しめる体験がそろっている。本記事では、そんな「ザ・ロンドナー・マカオ」のレストランを紹介する。
【写真】G Bear Cafeのクマの形をしたかわいいスイーツ
■ポルトガル料理が楽しめる“Chiado”
まず1つ目のレストランは、ポルトガルの名シェフであるエンリケ・サ・ペソアが手掛けるレストラン、Chiado。ザ・ロンドナー・マカオ内に位置しており、ポルトガル・リスボンの高級住宅街「シアード地区」に由来し、エンリケ・サ・ペソアのポルトガル料理の集大成を体験できる場所となっている。
Chiadoの料理は、「食材本来の味を引き出す」ことを基本としており、シンプルでありながらも洗練された盛り付けが特徴の料理が多数。シーフードを中心としたメニューが楽しめ、タラの塩漬けに卵黄とオニオンピュレを合わせた「コブルストリート」や、マグロのたたきと野菜のエスカベッシュなどが前菜に。
また、メインディッシュには24時間じっくりと調理された子豚のコンフィ「レイタオン・コンフィタード」が。そしてデザートには、甘さ控えめのカスタードに、カリフラワーのシャキシャキ感がアクセントになった「ラスカスタード・カリフラワー・レモンキャラメル」や、濃厚なチョコレートと塩キャラメルの甘じょっぱさがマッチにした「チョコレートボム・塩キャラメル・ヘーゼルナッツソルベ」があり、締めくくりまで楽しめるレストランとなっている。
■革新的な珍味と手作りの点心を体験“Pin Yue Xuan”
2つ目に紹介するのは、ザ・ベネチアン・マカオ内にある広東料理のお店、「Pin Yue Xuan」。中国の伝統住宅「四合院」をモチーフにした優雅な空間で、ミシュランガイド・香港＆マカオのセレモニーレストランにも選出された、革新的な珍味と手作りの点心が楽しめる。
まるで陶芸作品のような「金魚焼売」は、カニ味噌とグルーパーが詰められた贅沢な創作点心。また、マカオの名物といっても過言ではない「エッグタルト」など、さまざまなメニューがそろっている。
そして「Pin Yue Xuan」では、料理だけでなく、サービスにも独自の趣向が凝らされており、ゲストは12種類の伝説上の生き物をモチーフにしたティーポットから、お気に入りを選んでお茶を楽しめるのも魅了的だ。
■インスタ映え間違いなしの“G Bear Cafe”
3つ目はロンドナーグランドにある遊び心あふれるカフェ「G Bear Cafe」。ロンドナーグランドのNo.1のアンバサダーかつ最高責任者であるG Bearによって立ち上げられ、インスタ映えを意識したスタイリッシュな空間が広がっている。
1番の名物は「ポルトガル風エッグタルト・アフォガード」。甘さとエスプレッソのほろ苦さがマッチし、上にはG Bearがかかれたパイが乗っており、かわいらしさ満点。また、G Bearの形をしたシュークリームや、クッキー、G Bearがワンポイントのレモンケーキなど、思わず写真を撮りたくなるようなスイーツが満載となっている。
そして「G Bear Cafe」では店内飲食だけでなく、19時までならテイクアウトも可能。お土産にもピッタリな、1口サイズの濃厚なチョコ「ドバイチョコレートバイツ」や、ふわふわ食感と甘さが特徴の「チョコレートコーティングマシュマロ」も販売。そのほかにも、エコなコーヒーカップやトートバッグなどカフェ限定グッズも並んでいる。
■豊富なドリンクメニューが魅力“ゴードン・ラムゼイ・パブ＆グリル”
最後に紹介するのは、ロンドナー・マカオに位置し、世界的に有名なミシュラン星付きシェフであるゴードン・ラムゼイの第1号マカオ店として注目を集めている「ゴードン・ラムゼイ・パブ＆グリル」。本格的で親しみやすい英国風ガストロパブ兼ステーキハウスとなっている。
料理の主役は、ラムゼイの代名詞とも言える「ビーフ・ウェリントン」。きのことトリュフのデュクセルをまとったミディアムレアの牛フィレ肉を、パリパリのパイ生地で包み焼きにした料理だ。また、英国の伝統料理である「フィッシュ＆チップス」もお薦めの1品。エールビールで作られた軽やかな衣と、ほくほくのタラが相性抜群となっており、サイドにあるトリプルクックポテトと特性のタルタルソースがアクセントになっている。
他にもオーストラリア産プレミアム和牛を使用した「チャコールグリルステーキ」や、日曜日限定で提供される、ポルチーニの香りをまとったローストビーフ「サンデーロースト」など注目のメニューが多数。
そして、食べ物以外にも注目したいのが豊富なドリンクメニュー。料理を引き立てるドリンクは、英国産を中心としたクラフトビール8種のドラフト、16種類以上の瓶ビール、さらにソムリエ厳選のワインリストが準備されている。
本記事で紹介した4つのレストラン以外にも「ザ・ロンドナー・マカオ」には多数のレストランがあり、シーンに応じて選ぶことができるのが魅力。ドレスアップをして訪れたい高級レストランから、ふらりと立ち寄れるカジュアルなカフェまでがそろい、美食好きにとって、マカオの中でも「ザ・ロンドナー・マカオ」は特別な空間であることは間違いないだろう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
