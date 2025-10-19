CS¤ÇÎ¾·³¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ä¥Ï¥à»³åÑ¤ÈÂë¼þÅì¤¬¸òºø¡¡»³åÑ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ºÃ´²Í¤ÇÂà¾ì¡¢µå¾ìÁûÁ³
¡¡19Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Î»³åÑ½¨ÆâÌî¼ê¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¼þÅì¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¡£3ÈÖ¡¦ÌøÄ®¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅðÎÝ¤ò´ë¿Þ¤·¤¿¡£ÅðÎÝ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿Í··â¤Î»³åÑ¤È¸òºø¡£»³åÑ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¼þÅì¤âÂ¤ò°ú¤¤º¤ê¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»³åÑ¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤º¤ËÃ´²Í¤ÇÂà¾ì¡£ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤¬ÆóÎÝ¤ËÆþ¤ê¡¢¿åÌîÃ£µ©ÆâÌî¼ê¤¬ÆóÎÝ¤«¤éÍ··â¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼þÅì¤Ï¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ½Ð¾ì¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë