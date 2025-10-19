「具がモリモリ」「コスパ高い！」【コストコ】みんなでシェアできる◎「大容量フード」

みんなでシェアしながら食べられるのが魅力的な【コストコ】の「大容量フード」。夕食にはもちろん、大人数が集まるパーティーシーンにもぴったりです。さまざまな料理を並べて、食卓を盛り上げてみては？ 今回は、サラダ・麺類・スイーツ系などバラエティ豊かなイチオシ商品をご紹介します。

@monmon.121さんが「彩り豊かでボリューム満点！」と語るこちら。たっぷり敷いたレタスの上に、グリルチキン・アボカド・ミニトマトなどをのせた豪華なサラダです。1パックに864gと、サラダにしては大容量。ドレッシングも付いているため、忙しい時でもサッと食卓に出せそうです。

レンジで温めるだけ！「鶏煮干し油そば」

麺類でおすすめなのが、電子レンジの温めのみで食べられる油そば。1パックに1.2kgも入った大容量で、ランチ・夕食にみんなでシェアできそうです。@monmon.121さんも「すごい！ 具がモリモリ」と絶賛しているように、下の麺が見えないほどのトッピング量にも注目。煮豚・ねぎ・メンマ・ゆでたまごと一緒に味わえて、食べ応えも感じられそうです。

1ホールサイズでシェアにぴったりな「キャラメルフラン」

食後のデザートやおやつにぴったりのこちら。シンプルなキャラメルフランは、@monmon.121さんいわく「かためでもったり」とした食感が楽しめるのだとか。1パック1.4kg入りの大容量で、シェアや冷凍保存もできそう。物足りない時はホイップクリームやフルーツをのせて、豪華にするのもいいかも。

ストックにもおすすめの「サーモンメンチフライ」

@monmon.121さんが「コスパは高い」と絶賛する、冷凍の「サーモンメンチフライ」。1パックに20個入りの大容量で、ストックにもおすすめ。玉ねぎ入りのメンチフライで骨もないので、お弁当のおかずにもぴったりかも。「タルタルソースが相性よかった」とのことなので、ぜひ試してみて。

