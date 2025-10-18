RADWIMPS¡¢NHKÆÃÈÖ¤Ç¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É´Ý¸«¤¨¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÇ®¾§¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ÈÇò½Ð¾ì¡×¤ÎÊÉ
¡¡10·î11Æü¡¢NHK¤Ç¡ØRADWIMPS 20th YEAR SPECIAL¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ïº£Ç¯11·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ØRADWIMPS¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢NHK¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÌó500Ì¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡ØÍ¿´ÏÀ¡Ù¤ä¡ØÁ°¡¹Á°À¤¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤òÏª½Ð¤¹¤ëÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¡È¥¿¥È¥¥¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÉÉü³è¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¡Ô¤â¤¦ºÇ¹â¤¹¤®¤ÆÀµºÂ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡ÔÃÏ¾åÇÈ¤Ç¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤è¡¼¡Õ
¡ÔºÇ¹â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿45Ê¬´Ö¤Ç¤·¤¿ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦NHK¡Õ
¡ÔºÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ËþÂ¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼Åù¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤ÏËÜ¿Í¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¹õ¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥á¥¾¥ó¥Þ¥ë¥¸¥§¥é¡Ù¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¡£¹ø¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÏÆ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÌîÅÄ¤Î¤¢¤ë¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï±¦¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¡È¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤¬´Ý¸«¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÏSNSÅù¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï±Ç¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡º£Ç¯8·î¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ø¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ù¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢Âç³¢Æü¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÓñ¤«¤ì¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ØRADWIMPS¡Ù¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥È¥¥¡¼ÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢YOASOBI¤äÍ¥Î¤¤µ¤ó¤¬ÍîÁª¡£YOASOBI¤ÎAyase¤µ¤ó¤ÈÍ¥Î¤¤µ¤ó¤Ï¤È¤â¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍîÁª¤Î¸¶°ø¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòº£¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥¿¥È¥¥¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤¹¿Í¤ÏÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£NHK¤Ï¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤¹¤·¡¢ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤Ì¤è¤¦¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡È¥¿¥È¥¥¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¡ØRADWIMPS¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÇ§¤á¡¢ÊüÁ÷¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØRADWIMPS¡Ù¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È½Ð¶Ø¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬º£²ó¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÇÉü³è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡NHK¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡½¡½¡£