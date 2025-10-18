Ä¹ºê¤¬J2»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å! ¹ÃÉÜ¤Ë4-0²÷¾¡¤Ç15ÀïÌµÇÔ
[10.18 J2Âè33Àá Ä¹ºê 4-0 ¹ÃÉÜ ¥Ô¡¼¥¹¥¿]
¡¡J2Âè33Àá¤¬18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç12°Ì¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£2Ï¢¾¡¤Ç15ÀïÉé¤±¤Ê¤·(10¾¡5Ê¬)¡£19Æü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤òÈ´¤¡¢»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤ÏÁ°È¾10Ê¬¤Ë¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤ÎMFß·ÅÄ¿ò¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òFW¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾26Ê¬¤Ë¤ÏMF»³¸ý·Ö¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Îº¸¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ó¤ÀÎ®¤ì¤«¤é¡¢MFß·ÅÄ¿ò¤¬¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¤¡¢±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò¶´¤ß¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¤Ï¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òÃ¥¼è¡£MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥¡¼¥×¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤Ø¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤Ã¤¿MF¾¾ËÜÅ·Ì´¤¬º¸Â¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ÏM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡£±¦CK¤«¤éDF¹âÈªÔ÷ÂÁ¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢J2ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Îº£µ¨17¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ4-0¤Ç¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¡¢¿å¸Í¤È1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î»ÃÄê¼ó°Ì¡£¹ÃÉÜ¤Ï J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄË¤¤2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
