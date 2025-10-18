冬限定の神秘がきらめく♡ジーニッシュマニキュアから「マグネットネイル」コレクション登場

冬の夜空を思わせる、幻想的なきらめきを指先に。ジェルネイル成分*配合の速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」から、ブランド初となるマグネットネイルコレクション「Orphic Veil of Night（オルフィック ヴェール オブ ナイト）」が数量限定で登場します。神秘的なオーロラの光を閉じ込めたような5色展開で、まとうだけで冬の美しさを引き立てる特別なコレクションです。*ジカルバミン酸ジＨＥＭＡトリメチルヘキシル（被膜形成成分）

ジーニッシュマニキュア初のマグネットネイル登場

「Orphic Veil of Night」は、“夜に輝くオーロラ”をテーマにしたマグネットネイルシリーズ。指先の動きに合わせて光が揺れ、まるで夜空を閉じ込めたかのような奥行きのある輝きを放ちます。

微粒子マグネットラメ配合でデザインが動かしやすく、速乾性も抜群。さらに、付属のマグネットスティックで、簡単に立体的な光の模様を作ることができます♡

冬限定の5色が描く、オーロラの世界

GNMG01 Amara（アマラ）：ピンク×ゴールドのラメが輝くダークブラウン

GNMG02 Orphic（オルフィック）：優雅なピンクラメのモーヴピンク

GNMG03 Kalon（カロン）：オーロラのように神秘的なブルー

GNMG04 Elysia（エリシア）：柔らかく光を纏うスウィートピンク

GNMG05 Seraphina（セラフィーナ）：ダイヤモンドのように煌めくユニコーンカラー

ラインナップは、幻想的な輝きを表現した全5色。すべて8ml・各1,540円（税込）。ジェルのような艶と奥行きを自宅で簡単に楽しめます。

発売日と取扱店舗をチェック♪

先行発売は11月7日（金）よりPLAZA店舗および公式オンラインショップにてスタート。全国のバラエティストアでは11月14日（金）より順次展開予定です。*店舗により展開時期が異なります。

冬の夜に光を添える、指先のオーロラ♡

指先を動かすたび、光が揺れて魔法のように表情を変える「ジーニッシュマニキュア」のマグネットネイル。冬の装いにさりげない華やかさを添えてくれる限定コレクションです。

忙しい日々でも、60秒で美しいツヤと輝きを手に入れて。あなたの冬を、もっとロマンティックに彩ってくれます。