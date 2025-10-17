【「模型電光」シリーズ】 11月7日 発売予定 価格：オープン

ビット・トレード・ワンは、USB給電式小型基板「模型電光」」及びアクセサリシリーズを11月7日に発売する。価格はオープンで、市場想定売価は基板単体が3,278円前後、スターターキットが4,928円前後、LEDユニットが418円前後。

本商品は、模型に手軽に電飾が行なえるLED制御基板。模型内部の電飾演出（コックピットやスラスターなどの点灯）や情景ジオラマの光演出（扉の開閉や警告灯などとの連動）、小型作品・アクセサリーでの視覚効果、コスチューム小道具への組み込み（スイッチ連動の発光など）様々な用途を楽しめる。

最大6点のLEDと1点のスイッチを接続することができ、USB Type-CでPCと接続することで専用アプリから点滅・明滅・ゆらぎ・回転灯など多彩な発光パターンをLED毎に設定できる。はんだ付け不要のソケットコネクタ方式を採用しているので、LEDの差し替えも簡単に行なえる。設定した内容は基板に保存され、モバイルバッテリー等で電源を供給しても設定どおりの動作をさせることが可能。

本基板はオープンソースとして開発されており、アプリ／ファームウェア／設計データを公開しており、誰でも自由に改変・再配布が可能となっている。また、基板だけではなく、各種スイッチやLED等アクセサリも同時発売。一式揃ったスターターキットはこれから電飾を始めるユーザーに最適の内容となっている。

「模型電光」製品特長

11月7日 発売予定

価格：オープン

はんだ付けなしでLEDの取り替え・配置が自由

はんだ付け不要のソケットコネクタ方式により、LEDの差し替えや配置変更も簡単に行なえる。後から色や位置を調整する際にも便利。

とにかく小さい

18×27mm（縦×横）のミニ基板で、模型や小物の中にも収納できる。

つなげて選ぶだけ

LEDとスイッチは、コネクタに差し込むだけの簡単接続。PCとUSB Type-Cでつないで、アプリで光り方を決定する。

電飾パターンをパソコンで簡単に作成し基板へ保存

PCへUSBでつなぎ、専用アプリで各種点灯パラメータを設定。いったん設定を基板上に保存すれば、電源を入れるだけでいつでも同じ演出が再現できる。

作成した電飾パターンはインポートエクスポートが可能！ ユーザー間で共有可能

パラメータは強さ、速さ、輝度などの他、スタートタイミングの変更も可能。

※パラメータは点灯パターンによって異なります。

設定できる光のパターン（全8種類）

0.02秒単位で細かく調整でき、作った設定は基板に保存されるので電源をつなぐだけでいつでも設定したパターンを再現できる。

【設定できる光のパターン（全8種類）】

パターン 効果 主な調整項目 点滅 パッと光って消えるシンプルなフラッシュ 点灯時間・消灯時間（0.02～30秒） 点灯 常時一定の明るさで点灯 明るさ（0～100％） 明滅 ゆっくり明るくなり、ふわっと消える フェード速度・消灯時間 ゆらぎ ロウソクのように揺らめく 揺らぎの強さ・速さ 蛍光灯 わずかにちらつく光り方 チラつきの度合い マズルフラッシュ 銃口の閃光をイメージした発光。点滅回数や速度、間隔を細かく設定可能。 点灯回数・スピード・間隔 回転灯 3つのLEDが順番に光る回転演出 回転スピード 無効 そのチャンネルは使わない ―

【スイッチで連動できる5つのモード】

モード 動き こんな使い方にピッタリ いつでも光る（スイッチ無視） 電源を入れた瞬間から設定通りに発光し続ける 常設展示・机上ディスプレイなど、常に点灯しておきたい模型 スイッチONで光る スイッチが押されているあいだだけ点灯 武器の“トリガー”や、潜水艦模型の“潜望鏡ライト”など瞬間演出 スイッチOFFで光る スイッチが離されているあいだだけ点灯 扉を閉めた時だけ内部が光るジオラマなど、逆転の発想演出 押すたびに切り替え（ONトグル） スイッチを押すたびにON⇔OFFを交互に切替 ジェット噴射をワンボタンでON／OFF、展示中に手軽に操作 離すたびに切り替え（OFFトグル） スイッチを離すたびにON⇔OFFを交互に切替 プッシュスイッチを軽く弾くだけで光を切り替える小物

【そのほかの便利機能まとめ】

機能 できること 使いどころ 6チャンネル個別設定 6本のLEDをそれぞれ別パターン・別タイミングで制御 コクピットの計器灯＋武装発光など、1台で複数演出 設定ファイルのインポート／エクスポート 作成した光り方を保存・共有・バックアップ 友人とデータ交換、イベントごとに設定を切替え ワンショット／連続モード 1度だけ光る or ループ再生を選択可能 発射エフェクトは1ショット、航行灯は連続…など用途別に スタートディレイ 電源ON後に○秒待ってから光らせる 段階的に点灯して“起動シークエンス”を演出 モバイルバッテリー駆動 USB電源ならどこでも動作、Type-Cケーブル1本 野外撮影・イベント卓・コスプレ移動中でも安心 基板裏面実装で薄型 部品はほぼ表面実装。フラットで取り付け自由度アップ 狭い機体や薄型小物にもピッタリ収まる

※本製品の設定作業にはWindows７以降かつUSBポートが搭載されたPCが必要です。

※本製品にUSBケーブル、モバイルバッテリー、USB充電器は付属致しません。別途、USB接続ケーブル 弊社型番MM-USBAC05など市販のUSBケーブルやUSB充電器などご用意ください

【製品概要】

本体寸法：約18×27×H6mm（幅×奥行×高さ）（突起物除く）

重量：約3g

LED出力点数：6（回転灯は1～3、4～6の排他処理となる）

スイッチ入力点数：1

接続方式：USB Type-C

電源：5V（USBより給電）

対応OS：Windows7以降対応

内容物：本体、保証書、基板固定用粘着剤

保証期間：6ヶ月

生産国：日本

基板単体

正式名称：模型電飾用USB給電式小型基板「模型電光」

製品型番：MMLB6

JANコード：4562469775104

価格：オープン価格（市場想定売価：3,278円前後）

重さ：約17g

スターターキット

正式名称：模型電飾用USB給電式小型基板「模型電光」スターターキット

製品型番：MMLB6-ST01

内訳：電飾基板、USBケーブル、押しボタンスイッチ、LED3色 各2本 ホワイト・レッド・ウォームホワイト

JANコード：4562469775159

価格：オープン価格（市場想定売価：4,928円前後）

LED各種

各入り数：1

価格：オープン価格（市場想定売価：418円前後）

【表組み例】

スイッチ・延長ケーブル

プッシュスイッチユニット（モーメンタリ型）

正式名称 型番 JAN LEDユニット 0805チップ型 LED レッド MM0805-RD 4562469775173 LEDユニット 0805チップ型 LED ブルー MM0805-BL 4562469775180 LEDユニット 0805チップ型 LED グリーン MM0805-GR 4562469775197 LEDユニット 0805チップ型 LED ホワイト MM0805-WH 4562469775203 LEDユニット 0805チップ型 LED イエロー MM0805-YE 4562469775210 LEDユニット 0805チップ型 LED パープル MM0805-VT 4562469775227 LEDユニット 0805チップ型 LED アイスブルー MM0805-IB 4562469775234 LEDユニット 0805チップ型 LED ウォームホワイト MM0805-WW 4562469775241 LEDユニット 0805チップ型 LED オレンジ MM0805-OR 4562469775258

型番：MM-SW-PUSH

JAN：4562469775265

価格：オープン価格（市場想定売価：528円前後）

模型電飾に最適なプッシュ式スイッチユニット。モーメンタリタイプで、電飾演出に動きを加えられる。約200mmのリード線とピンソケット付きで、はんだ付け不要の簡単接続。模型電光シリーズのLED制御基板と直接接続できる。ナット付き。

【仕様】

配線長：約200mm（ツイスト加工）

コネクタ：2ピンコネクタ（オス）

極性：なし

トグルスイッチユニット（ON-OFF切替型）

型番：MM-SW-TOG

JAN：4562469775272

価格：オープン価格 (市場想定売価：528前後円）

ON-OFF式のトグルスイッチユニット。しっかりしたクリック感で、模型の主電源や照明切替に最適。リード線は約200mmのツイスト済みで、はんだ付け不要の2ピンコネクタ接続が可能となっている。模型電光シリーズのLED制御機器と直接接続できる。

【仕様】

配線長：約200mm（ツイスト加工）

コネクタ：2ピンコネクタ（オス）

極性：なし

延長ケーブルハーネス（2ピン）

型番：MM-EXT-2P

JAN：4562469775289

価格：オープン価格 (市場想定売価：330円前後）

LEDやスイッチをもっと自由に配置するための2ピン延長ケーブル。配線長は約200mmで、ツイスト加工済みで取り回ししやすく、絡みにくくなっている。コネクタは、ピンコネクタ（オス）とソケットコネクタ（メス）を組み合わせ済み。赤／黒の配線＋赤線マーキングで極性間違いも防止。

USB接続ケーブル（Type-A ⇔ Type-C／0.5m）

型番：MM-USBAC05

JAN：4562469775296

価格：オープン価格（市場想定売価：418円前後）

USB2.0対応の接続ケーブル（Type-Aオス ⇔ Type-Cオス）。電力供給および通信に対応し、各種USB機器や電飾制御機器との

接続に使用できる。ケーブル長は取り回ししやすい0.5mとなっている。LED制御基板「模型電光」シリーズとの接続にも最適。

【仕様】

規格：USB 2.0 準拠

コネクタ形状：USB Type-A オス ⇔ USB Type-C オス

通信速度：最大480Mbps（USB 2.0規格）

ケーブル長：約0.5m

電源＆信号両対応（※USB PDには非対応）

先行販売決定！ おおさかホビーフェスにて模型電光先行販売実施

開催日時：11月1日～2日

1日目：9時～17時 2日目：9時～16時

主催：2025おおさかホビーフェス運営委員会

会場：インテックス大阪 3号館 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102

11月1日に大阪で開催されるおおさかホビーフェスにて模型電光シリーズの先行販売が実施される。

(C) 2025 - BitTradeOne.