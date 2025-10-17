息子の誕生日 vs 敬老の日？義母からの“無言の圧力”LINEに、心が重い【ママリ】
子どもがいると季節ごとの行事や父の日、母の日など記念の日を意識するようになりますよね。保育園や幼稚園でプレゼントを作ってきてくれることもあるのではないでしょうか。この記事では、義両親への敬老の日についての投稿を紹介します。これまで敬老の日には子どもたちが作ってきた物を渡してきただけだったという投稿者さん。しかし、LINEで長男の誕生日のお祝いで15日に外食をすると義両親に伝えたところ、嫌味とも受け取れるようなちょっと気になる返信が来てモヤモヤしているそうです。
近くに住む義両親とのことで、普段から顔を合わせる機会も多く、関係は良好なようです。けれど「15日は敬老の日でもあるから」という一言には、どこかチクリとくるものがありますよね。
「やり始めると終わりがない」というのは本当にその通りですよね。投稿者さんはすでに父の日、母の日、誕生日としっかりお祝いをしており、それだけで十分気持ちは伝わっていると思います。
父の日、母の日と同じように敬老の日も特別なことが必要なの？
近くに住む義両親に敬老の日って何かしてますか？
誕生日と父の日母の日はやってるんですが敬老の日は、いままでは子ども達が園で敬老の日用に作ったものをあげたりして終わってたんですが、、、
今年は長男の誕生日が9月で…15日に外食するってLINEで話したら、、
15日は敬老の日でもあるから私達はささやかな食事でもしてるね。って返事きて💦💦💦💦
これは…嫌味ですか？😂😂😂
出典：
qa.mamari.jp
近くに住む義両親とのことで、普段から顔を合わせる機会も多く、関係は良好なようです。けれど「15日は敬老の日でもあるから」という一言には、どこかチクリとくるものがありますよね。
子どもからのプレゼントを楽しみにしている気持ちはわかりますが、その裏に“それ以上の期待”がにじむようにも感じられます。年寄り扱いされたくないというおじいちゃん・おばあちゃんも多い中で、言葉の受け取り方は難しいものです。
父の日や母の日、誕生日など、すでにお祝いの機会が多いからこそ、敬老の日くらいは子どもたちの手作りの贈り物で十分。そんな親の本音に共感する人も多いのではないでしょうか。
敬老の日にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
敬老の日って「老を敬う」日なので、私の祖父母へはプレゼント送ってますが、父母、義父母はまだ「老を敬う」程の年齢ではないので何もしてません
LINEの内容は嫌味っぽいですね💦
母の日、父の日も祝ってもらって敬老の日までもなんて図々しいですね😅
私ならそのままスルーしちゃいます笑
出典：
qa.mamari.jp
敬老の日は、義実家近いですが、やってないです。
自分の親にもやってません。
それは嫌味っぽいですね😂
厚かましい…
やり始めると終わりがないですし、スルーでいいと思いますよ。
うちも誕生日と父の日母の日だけです。
わたしなら、わかりましたのスタンプで返します😂
出典：
qa.mamari.jp
「やり始めると終わりがない」というのは本当にその通りですよね。投稿者さんはすでに父の日、母の日、誕生日としっかりお祝いをしており、それだけで十分気持ちは伝わっていると思います。
そもそも敬老の日は、おじいちゃん・おばあちゃんを敬う日。主役は子どもたちですから、無理のない範囲でできることをし、親はそのサポートをするくらいでちょうどいいのではないでしょうか。
一度特別なことをすると、今後も期待されてしまう可能性があります。多少の嫌味は気にせず、今は息子さんのお誕生日を家族で楽しくお祝いしてほしいですね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）