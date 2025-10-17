¡Ú£×£×£Å¡ÛÃæÍ¸¿¿Êå¤¬³®Àû¾¡Íø¡ª ÍèÇ¯1¡¦4°úÂà¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ëà¥á¥Ã¥»¡¼¥¸á¡ÖÆüËÜ¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¥¤¥ä¥¡¥ª¡ª¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡Ö£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ê£±£·¡¢£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î½éÆüÂç²ñ¤¬£±£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢à¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ëáÃæÍ¸¿¿Êå¡Ê£´£µ¡Ë¤¬³®Àû¾¡Íø¡£½ªÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤Î·è¤áÂæ»ì¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¿è¤Ê·×¤é¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÍ¸¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¥½¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡õ¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡£ºÇ¶¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¶¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤«¤é¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¤òÄÉÊü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£²¿Í¤È¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤È¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿ÃæÍ¸¤Ï¡¢º¸¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤òÏ¢È¯¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¶ú»É¤·¥Ë¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÈÆÀ°Õ¤ÎÆ°¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¤òËÉ¤¬¤ì¤ë¤È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÈ¿·â¤òµö¤·¡¢¹çÂÎ¼°¤Î¥³¡¼¥É¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥É¤Î¥·¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÃæÍ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤À¤±¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¥ó¥·¥ã¥µ¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿ÃæÍ¸¤Ï¡ÖÅìµþ¡ª¡¡£×£×£Å¤¬º£Ç¯¤âÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¼¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤«¡©¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤Î³¹¤è¤ê¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤È¡¢Ãª¶¶¤Î·è¤áÂæ»ì¤«¤é¡Ö¥¤¥ä¥¡¥ª¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Ë½ªÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ãª¶¶¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÍ¸¤Î¥Þ¥¤¥¯¤ËÃª¶¶¤Ø¤Îà¥á¥Ã¥»¡¼¥¸á¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£