お風呂を堪能するラブラドールレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で361万2000回再生を突破し、「可愛すぎる」「気持ち良さそう」「出るのはそっちかーい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お風呂に勝手に入った大型犬→『気持ちよさそうだな』と思っていたら…衝撃的すぎる『上がり方』】

お風呂に勝手に入った大型犬

Instagramアカウント「jibie_shop_」の投稿主さんは、ラブラドールレトリバーの『ペリ』くんと暮らしています。驚くべきことに、ペリくんはお風呂に入るのが大好きなのだとか！今回は、ペリくんのお風呂の楽しみ方について紹介されました。

たっぷりと湯を張った湯船に、そうっと前足を入れるペリくん。お風呂に慣れ過ぎているペリくんは、こうやって湯加減を確認しているのかもしれません。温度がちょうどいいと判断すると、静かに体を湯船に入れていきます。

しかし、すっかりお風呂に浸かった瞬間、ペリくんは窓をチラ見したそうです。この後起こる事件は、このときから計画されていたのです…。

衝撃的すぎる上がり方

お風呂に浸かったペリくんは、「いい気持ち～」とホッコリ顔。肩まで浸かってあくびをする姿は、まるで人間のようです。ここで、投稿主さんは、換気のために窓を開けたといいます。

するとペリくんは、突然立ち上がって窓の外に！温まって満足したのか、勝手に庭へ出てしまったといいます。自由奔放なペリくん、行動が読めなさすぎます…！

温まったあとにすぐに体を冷やすのは、巷で話題の「整う」という感覚だったのかもしれません。並みの人間以上にお風呂を満喫するペリくんに、見ている方までホッコリ癒されてしまいますね♡

この投稿には、「まるで人間みたい」「愛すべきワンちゃん」「風邪ひかないようにね！」など、ペリくんの姿に感嘆する多くのコメントが寄せられています。

ペリくんのバスタイム

ペリくんのお風呂は、湯船に浸かるだけではありません。普段は、泡立てたシャンプーで体を洗い、フェイスパックをして、上がったあとはしっかり乾かすといいます。

湯船に浸かりながらパック中のペリくんは、まるで「美容男子」のよう…。極楽すぎるバスタイム、ちょっぴりうらやましくなってしまいますね♡

Instagramアカウント「jibie_shop_」には、他にもペリくんの可愛い姿や、お風呂でのひとときがたくさん投稿されています。ペリくんのファンになってしまった方は、是非チェックしてみてくださいね！

