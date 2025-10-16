YEBISU BREWERY TOKYOで提供

サッポロビールが、スコッチウイスキー用の木樽で熟成させたビール「Key of the Night -Barrel aged-（キー オブ ザ ナイト バレル エイジド）」の提供を、東京・恵比寿の同社施設「YEBISU BREWERY TOKYO」で2025年10月15日から数量限定で開始しました。

「YEBISU BREWERY TOKYO」は、ヱビスビール発祥の地である恵比寿に所在する、醸造施設を伴ったヱビスのブランド体験拠点です。

「Key of the Night -Barrel aged-」は、同施設の開業1周年を記念し、2025年4月に施設で発売したビール「Key of the Night」を、スコッチウイスキー「デュワーズ12年」の熟成に使った木樽（だる）で寝かせて熟成させたものです。

コンセプトは「Beer is a key.（ビールは鍵）」。「特別な一杯で、格別な時への扉を開く」ものという趣旨で、デュワーズ12年の芳醇（ほうじゅん）な香りとヱビスのふくよかなコクが調和した、奥深い味わいが特長だとしています。

開発を担当した同社の有岡亮太さんは「熟成によって、よりまろやかになった味わいや香りを楽しんでほしい」と話しています。

「Key of the Night -Barrel aged-」は300リットルを製造。「YEBISU BREWERY TOKYO」でのみ、1杯1800円で楽しめます。