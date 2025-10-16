水曜日のカンパネラ、現在放送中のTVアニメ『らんま1/2』第2期OP「ウォーアイニー」のリカットシングルを10月22日デジタルリリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

水曜日のカンパネラが、現在放送／配信中のTVアニメ『らんま1/2』第2期OP「ウォーアイニー」のリカットシングルを10月22日にリリースすることが決定した。先月リリースした「ウォーアイニー」は4th EP「可愛女子」に収録されており、プロデューサーのケンモチヒデフミがアニメのために書き下ろした楽曲。

あわせて公開された「ウォーアイニー」リカットシングルのジャケット写真は、キャラクターデザイン・谷口宏美氏によって描き下ろされたイラストを使用。主人公・早乙女乱馬の父・早乙女玄馬がパンダの姿で「水曜日のカンパネラ」と書かれた看板を掲げ、膝の上に詩羽がちょこんと座る可愛らしい構図。2人で手をハートの形にしている姿が印象的で、遊び心が詰まったビジュアルに仕上がっている。

「ウォーアイニー」のリカットシングルには水曜日のカンパネラのとしては初のRemixを収録している。Remixerは後日発表になり、ケンモチが尊敬するあの人が手掛けているので、楽しみにしていてほしい。現在、一部音楽配信サイトはPre-Add/Pre-Saveを受付中なのでぜひチェックしてほしい。

●リリース情報「ウォーアイニー」2025年10月22日配信開始Pre-Add/Pre-Saveリンクhttps://wed-camp.lnk.to/woaini

●ライブ情報

水曜日のカンパネラ Zepp Tour 2025/2026〜可愛女子〜

2025年

・12月26日（金）Zepp Nagoya OPEN 18:00 / START 19:00

・12月28日（日）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

2026年

・1月10日（土）Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00

・1月17日（土）Zepp Haneda（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00

・1月25日（日）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00

前売りチケット情報

CD封入先行 ※期間：10月18日(土) 23:59

・1階スタンディング 5,800円

・1階後方指定席 6,000円

・2階指定席 6,300円

＊4歳以上は有料（小学生以上は有料）

＊3歳以下は膝上で無料。座席が必要な方は有料席をご購入ください。

●作品情報

TVアニメ「らんま1/2」第2期

＜イントロダクション＞

早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。

しかし乱馬にはある悩みが…。

中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、

水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？

乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！

2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート！

日本テレビ系にて順次全国放送

放送直後よりNetflixにて独占配信！

【STAFF】

原作：高橋留美子「らんま1/2」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)

監督：宇田鋼之介

シリーズ構成：うえのきみこ

キャラクターデザイン：谷口宏美

総作画監督：吉岡 毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐

メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘

POPアートワーク：北村みなみ

美術監督：大川千裕、林 竜太

色彩設計：垣田由紀子

撮影監督：加納 篤

編集：柳 圭介

音響監督：宇田鋼之介

音響効果：長谷川卓也

選曲：茅原万起子

音響制作：dugout

音楽：和田 薫

企画プロデュース：小学館集英社プロダクション

制作：MAPPA

製作：「らんま1/2」製作委員会

【CAST】

早乙女乱馬：山口勝平

らんま：林原めぐみ

天道あかね：日郄のり子

天道なびき：高山みなみ

天道かすみ：井上喜久子

天道早雲：大塚明夫

早乙女玄馬：チョー

響 良牙：山寺宏一

シャンプー：佐久間レイ

ムース：関 俊彦

久遠寺右京：名塚佳織

九能帯刀：杉田智和

九能小太刀：佐倉綾音

八宝斉：井上和彦

コロン：真山亜子

小乃東風：森川智之

三千院 帝：宮野真守

白鳥あずさ：悠木 碧

五寸釘 光：石田 彰

いちろう：関 智一

ナレーション：緒方賢一

関連リンク

TVアニメ「らんま1/2」公式サイト

https://ranma-pr.com/

水曜日のカンパネラオフィシャルサイト

http://www.wed-camp.com/