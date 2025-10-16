水曜日のカンパネラ、現在放送中のTVアニメ『らんま1/2』第2期OP「ウォーアイニー」のリカットシングルを10月22日デジタルリリース決定！
水曜日のカンパネラが、現在放送／配信中のTVアニメ『らんま1/2』第2期OP「ウォーアイニー」のリカットシングルを10月22日にリリースすることが決定した。先月リリースした「ウォーアイニー」は4th EP「可愛女子」に収録されており、プロデューサーのケンモチヒデフミがアニメのために書き下ろした楽曲。
あわせて公開された「ウォーアイニー」リカットシングルのジャケット写真は、キャラクターデザイン・谷口宏美氏によって描き下ろされたイラストを使用。主人公・早乙女乱馬の父・早乙女玄馬がパンダの姿で「水曜日のカンパネラ」と書かれた看板を掲げ、膝の上に詩羽がちょこんと座る可愛らしい構図。2人で手をハートの形にしている姿が印象的で、遊び心が詰まったビジュアルに仕上がっている。
「ウォーアイニー」のリカットシングルには水曜日のカンパネラのとしては初のRemixを収録している。Remixerは後日発表になり、ケンモチが尊敬するあの人が手掛けているので、楽しみにしていてほしい。現在、一部音楽配信サイトはPre-Add/Pre-Saveを受付中なのでぜひチェックしてほしい。●リリース情報
「ウォーアイニー」
2025年10月22日配信開始
Pre-Add/Pre-Saveリンク
https://wed-camp.lnk.to/woaini
●ライブ情報
水曜日のカンパネラ Zepp Tour 2025/2026〜可愛女子〜
2025年
・12月26日（金）Zepp Nagoya OPEN 18:00 / START 19:00
・12月28日（日）Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
2026年
・1月10日（土）Zepp Namba OPEN 17:00 / START 18:00
・1月17日（土）Zepp Haneda（TOKYO） OPEN 17:00 / START 18:00
・1月25日（日）Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
前売りチケット情報
CD封入先行 ※期間：10月18日(土) 23:59
・1階スタンディング 5,800円
・1階後方指定席 6,000円
・2階指定席 6,300円
＊4歳以上は有料（小学生以上は有料）
＊3歳以下は膝上で無料。座席が必要な方は有料席をご購入ください。
●作品情報
TVアニメ「らんま1/2」第2期
＜イントロダクション＞
早乙女乱馬と、天道道場三女の天道あかねは親が決めた許婚同士。
しかし乱馬にはある悩みが…。
中国での修行中、伝説の修行場「呪泉郷」に落ちてしまい、
水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた！？
乱馬とあかね、そして個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ格闘ラブコメディー、ここに開幕！
2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送スタート！
日本テレビ系にて順次全国放送
放送直後よりNetflixにて独占配信！
【STAFF】
原作：高橋留美子「らんま1/2」(小学館「少年サンデーコミックス」刊)
監督：宇田鋼之介
シリーズ構成：うえのきみこ
キャラクターデザイン：谷口宏美
総作画監督：吉岡 毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐
メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘
POPアートワーク：北村みなみ
美術監督：大川千裕、林 竜太
色彩設計：垣田由紀子
撮影監督：加納 篤
編集：柳 圭介
音響監督：宇田鋼之介
音響効果：長谷川卓也
選曲：茅原万起子
音響制作：dugout
音楽：和田 薫
企画プロデュース：小学館集英社プロダクション
制作：MAPPA
製作：「らんま1/2」製作委員会
【CAST】
早乙女乱馬：山口勝平
らんま：林原めぐみ
天道あかね：日郄のり子
天道なびき：高山みなみ
天道かすみ：井上喜久子
天道早雲：大塚明夫
早乙女玄馬：チョー
響 良牙：山寺宏一
シャンプー：佐久間レイ
ムース：関 俊彦
久遠寺右京：名塚佳織
九能帯刀：杉田智和
九能小太刀：佐倉綾音
八宝斉：井上和彦
コロン：真山亜子
小乃東風：森川智之
三千院 帝：宮野真守
白鳥あずさ：悠木 碧
五寸釘 光：石田 彰
いちろう：関 智一
ナレーション：緒方賢一
関連リンク
TVアニメ「らんま1/2」公式サイト
https://ranma-pr.com/
水曜日のカンパネラオフィシャルサイト
http://www.wed-camp.com/