秋冬のご褒美アイス♡「セブンプレミアム クッキークリーム」2種が新登場！

秋の訪れとともに、濃厚でコクのあるスイーツが恋しくなる季節♡セブン‐イレブンから、人気の「クッキークリーム」フレーバーがこの秋パワーアップして新登場！「セブンプレミアム ワッフルコーン クッキークリーム」と「セブンプレミアム クッキークリームアイス」の2商品が、10月21日（火）より全国の店舗で数量限定発売されます。北海道産生クリームを使用した贅沢なミルク感と、ザクザク食感が楽しいチョコ＆クッキーの絶妙なバランスをご紹介します。

セブンプレミアム クッキークリームの魅力

「セブンプレミアム ワッフルコーン クッキークリーム」（税込289.44円）は、北海道産生クリームを追加配合し、秋らしいコク深さを実現。

まろやかなミルクアイスに、香ばしいココアクッキーをたっぷりミックス。

バターのコクとコーンの香ばしさが合わさり、贅沢な口どけに仕上がっています。北海道産乳製品100％というこだわりも嬉しいポイントです。

一方の「セブンプレミアム クッキークリームアイス」（税込213.84円）は、“植木鉢アイス”の愛称で話題のカップシリーズ新作。

天面のココアクッキーとチョココーティング、そしてバタークッキー入りのミルクアイスが織りなす三層構造が特徴です。

スプーンを入れた瞬間に感じるザクザク感と、リッチな風味が口いっぱいに広がります。

秋冬スイーツにぴったりの贅沢仕立て

写真映えも抜群の2商品は、食感・見た目・香りまで五感で楽しめる贅沢なアイス♡

「ワッフルコーン クッキークリーム」は、まろやかなミルク感とたっぷりクッキーで満足度◎。

「クッキークリームアイス」は、ココアクッキー×バタークッキーの新感覚で、ひと口ごとに異なる食感が楽しめます。どちらも秋冬のティータイムや、1日のご褒美デザートにぴったりです。

おうちで楽しむ幸せ時間♡

セブン‐イレブンの「セブンプレミアム クッキークリーム」シリーズは、全国の店舗で数量限定発売。秋の夜長に、ミルクとクッキーが織りなすやさしい甘さをお楽しみください♪

お気に入りのマグカップと一緒に、少し贅沢な“自分だけのスイートタイム”を過ごしてみてはいかがでしょうか。