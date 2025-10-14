ã·Æ£ÈôÄ»¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ME:I¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¤éÅÐ¾ì¡ª¹ë²Ú°¼à¥¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²ñ¾ìÇ®¶¸¡ãTGC ËÌ¶å½£ 2025 ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡ä
¡ØTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡ÊTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ë¤¬2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ME:I¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤è¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ä¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¡¢¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù
ã·Æ£ÈôÄ»¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç³«Ëë
È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤é¤¬½é¥½¥í¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¥Þ¥ë¥·¥£¤¬Ê¡²¬³®Àû¡¢¿·¶Ê¡ÖRomance¡×¤òÈäÏª
¤ª¤µ¤¡õº£°æÃÈÂç¤¬¥ê¥¢¥ë»ÐÄï¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¾®µÜÍþ±û¤éÊ¡²¬¸©½Ð¿È¥¥ã¥¹¥È¤ËÃíÌÜ
áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ã·Æ£½á¤é¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡×¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë
¡È¤¤ó¤ê¤Î¡É¥«¥Ã¥×¥ë¤é¡Öº£Æü¹¥¤¡×¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì
FANTASTICS¡¢ÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤È°µ´¬¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸
ËÌ¶å½£½é¾åÎ¦¤ÎME:I¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë¥È¥ê¾þ¤ë
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈFlourish¡É
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈFlourish¡É¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¿§Ì£¤äÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Ñ³¤µ¡¦¥Ý¥Ã¥×¤µ¡¦¥¯¡¼¥ë¤µ¤ò¼«ºß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤éµ²±¤Ë»Ä¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦utu»á¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì12:30¡¡³«±é14:00¡¡½ª±é18:30
¡ü²ñ¾ì
À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¡Ê¢©802-0001 Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶èÀõÌî3-8-1¡Ë
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²¬ºê¼Ó³¨¡¢·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¢³á¸¶³ð½í¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢µÆÃÓÆüºÚ»Ò¡¢¾®ÎÓÍ³°Í¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¤»¤¤¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢´õ¶õ¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢À±ÇµÌ´Æà¡¢¾¾ËÜÎïÀ¤¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤« ¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
°¤Éôºù¡¹¡¢Íºä¿´²Ö¡¢ÀÐÀîæÆÎë¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢¤ª¤µ¤¡¢¾åºÊÈþºé¡¢¸Å±à°æÇ«¡¹¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¢Ã«ÅÄ¥é¥Ê¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡¢Ê¡»³°¼¿å¡¢¤ß¤ê¤Á¤ã¤à ¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
ÃÓÃ¼°É»ü¡¢ÀÐÀî°¦Âç¡¢º£°æÃÈÂç¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢¸áÁ°0»þ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¢¾®µÜÍþ±û¡¢ã·Æ£½á¡¢郄¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¤È¤¦¤¢¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢²ÆÀ¸Âç¸Ð¡¢¤Î¤»¤ê¤ó¡¢ßÀ¸ýÍ¥¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Æü¸þÏË¡¢Ë¾Íö¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈß·Í×¿Í¡¢RYUKI¡ÊMAZZEL¡Ë ¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¤·¤Ê¤³¡¢DXTEEN¡¢FANTASTICS¡¢FIFTY FIFTY¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢WILD BLUE ¢¨50²»½ç
¡üMC
¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢±§³ÀÈþÎ¤ ¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØTGC ËÌ¶å½£ 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È