¤¿¤Ã¤¿1Ëü5000±ß¡õ4»þ´Ö¤ÇChatGPT¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÏÃ²ÄÇ½AI¤ò¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Önanochat¡×¤¬ÅÐ¾ì
OpenAI¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇAI³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥«¥ë¥Ñ¥Æ¥£»á¤¬¡¢ChatGPT¤Î¤è¤¦¤ÊAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò°ì¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Önanochat¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£nanochat¤ò»È¤¨¤ÐÌó100¥É¥ë(Ìó1Ëü5000±ß)¤ÎÍ½»»¤Ç¡¢¿ô»þ´Ö¤Ç´ðËÜÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë(LLM)¤Î³Ø½¬¤«¤éChatGPT¤Î¤è¤¦¤ÊAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Excited to release new repo: nanochat!
(it's among the most unhinged I've written).
Unlike my earlier similar repo nanoGPT which only covered pretraining, nanochat is a minimal, from scratch, full-stack training/inference pipeline of a simple ChatGPT clone in a single,¡Ä pic.twitter.com/LLhbLCoZFt— Andrej Karpathy (@karpathy) October 13, 2025
GitHub - karpathy/nanochat: The best ChatGPT that $100 can buy.
https://github.com/karpathy/nanochat
nanochat
https://simonwillison.net/2025/Oct/13/nanochat/
nanochat¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿´Â¡Éô¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥é¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀß·×¤«¤é¡¢¸À¸ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥¯¥ó²½¡¢ÃÎ¼±¤ò³ÍÆÀ¤µ¤»¤ë»öÁ°³Ø½¬¡¢ÂÐÏÃÇ½ÎÏ¤òÀöÎý¤µ¤»¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¤½¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢LLM³«È¯¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÃ±°ì¤Î¥³¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥ÉÁ´ÂÎ¤ÏÌó8000¹Ô¤ÈÈæ³ÓÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¼ç¤ËPython(PyTorch)¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤Î¹âÂ®½èÍý¤¬É¬Í×¤Ê¥È¡¼¥¯¥Ê¥¤¥¶¡¼¤Î³Ø½¬¤Ë¤ÏRust¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nanochat¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤ÈÆ©ÌÀÀ¡£ÄÌ¾ï¡¢¹âÀÇ½¤ÊLLM¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢nanochat¤ÏNVIDIA H100¤È¤¤¤¦¹âÀÇ½GPU¤ò8´ðÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¥¹¥È¤ò·àÅª¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤êÌó24¥É¥ë(Ìó3600±ß)¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¡Öspeedrun.sh¡×¤È¤¤¤¦ÉÕÂ°¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìÏ¢¤Î³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¤òÁí³Û100¥É¥ë(Ìó1Ëü5000±ß)¤Û¤É¡¢¤·¤«¤âÌó4»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»»þ´Ö¤Ç´°Î»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Öspeedrun.sh¡×¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÌó5²¯6000Ëü¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò»ý¤Á¡¢´ðËÜÅª¤Ê²ñÏÃ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
GitHub repo:https://t.co/YW94b9YNVa
A lot more detailed and technical walkthrough:https://t.co/NtXhKkRCUU
Example conversation with the $100, 4-hour nanochat in the WebUI. It's... entertaining :) Larger models (e.g. a 12-hour depth 26 or a 24-hour depth 30) quickly get more¡Ä pic.twitter.com/IcW047vQz7— Andrej Karpathy (@karpathy) October 13, 2025
³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢Âç¤¤¯4¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¡Ö»öÁ°³Ø½¬¡×¤ÏºÇ¤â»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢Ìó3»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢FineWeb-EDU¤È¤¤¤¦¶µ°éÅª¤Ê¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¼ý½¸¤µ¤ì¤¿Ìó24GB¤ÎËÄÂç¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ï¸À¸ì¤Î¹½Â¤¤äÀ¤³¦¤ÎÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°(Ãæ´Ö³Ø½¬)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ñÏÃ¥Ç¡¼¥¿¥»¥Ã¥È(SmolTalk)¤ä¡¢Â¿»èÁªÂòÌäÂê(MMLU)¡¢»»¿ô¤ÎÊ¸¾ÏÌäÂê(GSM8K)¤Ê¤É¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÏÃ±¤ËÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ·Á¼°¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎºîË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¶µ»Õ¤¢¤ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°(SFT)¡×¤òÌó7Ê¬´Ö¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î²ñÏÃ¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¤¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î±þÅú¤ò¤µ¤é¤ËÀöÎý¤µ¤»¡¢ÀÇ½¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¶¯²½³Ø½¬(RL)¡×¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»»¿ôÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ËÀµ²ò¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬¼«¤é»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÀµÅúÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ë¥Ñ¥Æ¥£»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¸À¸ìÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤¹¡ÖCORE Metric¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢nanochat¤Ç³Ø½¬¤µ¤»¤¿Í½»»100¥É¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï0.22¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤ÏGPT-2¤Îlarge¥â¥Ç¥ë(0.21)¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤ë¥ì¥Ù¥ë¡£³Ø½¬Ä¾¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼óÅÔ¤Ï¥Ñ¥ê¡×¡Ö¶â¤Î¸µÁÇµ¹æ¤ÏAu¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê·×»»¤Ï¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¶õ¤¬¤Ê¤¼ÀÄ¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¥ì¥¤¥ê¡¼»¶Íð¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç»í¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
And an example of some of the summary metrics produced by the $100 speedrun in the report card to start. The current code base is a bit over 8000 lines, but I tried to keep them clean and well-commented.
Now comes the fun part - of tuning and hillclimbing. pic.twitter.com/37MJdNcwtd— Andrej Karpathy (@karpathy) October 13, 2025
³Ø½¬´°Î»¸å¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¦¥§¥Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î¼ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿LLM¤ÈÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£nanochat¤Ï¡¢Ã±¤ËÄã¥³¥¹¥È¤ÊLLM¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²ÄÆÉÀ¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥É¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÁØ¤Î¿ô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÌó300¥É¥ë(Ìó4Ëü5000±ß)¤ÎÍ½»»¤Ç12»þ´Ö¤«¤±¤Æ³Ø½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢GPT-2¤ÎÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤ò¾å²ó¤ëÀÇ½¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ënanochat¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿5²¯6100Ëü¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Hugging Face¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
sdobson/nanochat · Hugging Face
https://huggingface.co/sdobson/nanochat
¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤òmacOS¤ÎCPU´Ä¶¤ÇÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢nanochat¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿ô¤¬Ìó5²¯6000Ëü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤«¤éRaspberry Pi¤Î¤è¤¦¤Ê°Â²Á¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÆþÎÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¸¤¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ã°å»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤ÎÂçÀÚ¤Ê°¦¸¤¤Î¥±¥¢¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤Æ»ô¤¤¼çÍÍ¤Î´é¤¬µ±¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï1,000É¤°Ê¾å¤Î¸¤¤È´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë·Ð¸³¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤È¥Ú¥Ã¥È¤Îå«¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÊÖÅú¤¬ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥ó¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤¿¤á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£