GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティ♡ガーリーなコラボコレクション登場

GiRLS by PEACH JOHNから、世界中で愛されるハローキティとのスペシャルなコラボコレクションが登場♡クラシカルなデザインにガーリーな遊び心をプラスした全4型は、ランジェリー3種とルームウェア1種のラインナップ。どれもハローキティの魅力をぎゅっと詰め込んだ限定デザインです。9月24日(水)より公式通販サイトおよび全国の店舗にて発売スタート♪

ハローキティ×GiRLS by PEACH JOHNの特別コレクション

今回のコラボは、ハローキティの愛らしさとGiRLS by PEACH JOHNらしいフェミニンさが融合した特別なコレクション。

レトロ感ただよう赤をベースに、リボンやチュール、刺繍など、細部までこだわったデザインが魅力です。

展開アイテムは、下着3型とルームウェア1型の全4型。ハローキティファンはもちろん、ガーリー好きな女性もときめくこと間違いなしです♡

全4型のラインナップ＆詳細

【ハローキティ ドットチュールブラセット】



価格：3,278円

ドットチュールと刺繍モチーフでレトロキュートなブラセット。リボンと背中のキティ刺繍がポイント♪

サイズ：B～Eカップ／UB65・70・75（カラー：レッド（全1色））

【ハローキティ Peasyノンワイヤーブラ＆ショーツ】



ブラ価格：2,508円／ショーツ価格：1,200円

人気のPeasyシリーズにキティデザインが登場。締めつけ感のない快適な着心地で、デイリー使いにも◎

サイズ：S／M／L（カラー：レッド（全1色））

【ハローキティ ライトホイップリー3点セット】



価格：5,980円

柔らかなモールヤーン素材のカーディガン・キャミソール・ショートパンツの3点セット。胸元の刺繍がキュートで、部屋着にもお出かけにもぴったりです。

サイズ：ワンサイズ（カラー：レッド（全1色））

コラボで叶う、毎日を彩るガーリースタイル♡

GiRLS by PEACH JOHNとハローキティのコラボコレクションは、毎日をもっとかわいく、心地よく彩る特別なラインナップ。

レトロガーリーなデザインと、着る人の気分を上げるディテールが詰まったアイテムばかりです。数量限定のため、気になる方は早めにチェックを♪

この秋は、ハローキティと一緒に“かわいい”をまとう毎日を楽しんでみませんか？