GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティ♡ガーリーなコラボコレクション登場
GiRLS by PEACH JOHNから、世界中で愛されるハローキティとのスペシャルなコラボコレクションが登場♡クラシカルなデザインにガーリーな遊び心をプラスした全4型は、ランジェリー3種とルームウェア1種のラインナップ。どれもハローキティの魅力をぎゅっと詰め込んだ限定デザインです。9月24日(水)より公式通販サイトおよび全国の店舗にて発売スタート♪
ハローキティ×GiRLS by PEACH JOHNの特別コレクション
今回のコラボは、ハローキティの愛らしさとGiRLS by PEACH JOHNらしいフェミニンさが融合した特別なコレクション。
レトロ感ただよう赤をベースに、リボンやチュール、刺繍など、細部までこだわったデザインが魅力です。
展開アイテムは、下着3型とルームウェア1型の全4型。ハローキティファンはもちろん、ガーリー好きな女性もときめくこと間違いなしです♡
【ベルメゾン】「ホットコット」×「リライブ」初コラボ♡あったか綿混インナー登場
全4型のラインナップ＆詳細
【ハローキティ ドットチュールブラセット】
価格：3,278円
ドットチュールと刺繍モチーフでレトロキュートなブラセット。リボンと背中のキティ刺繍がポイント♪
サイズ：B～Eカップ／UB65・70・75（カラー：レッド（全1色））
【ハローキティ Peasyノンワイヤーブラ＆ショーツ】
ブラ価格：2,508円／ショーツ価格：1,200円
人気のPeasyシリーズにキティデザインが登場。締めつけ感のない快適な着心地で、デイリー使いにも◎
サイズ：S／M／L（カラー：レッド（全1色））
【ハローキティ ライトホイップリー3点セット】
価格：5,980円
柔らかなモールヤーン素材のカーディガン・キャミソール・ショートパンツの3点セット。胸元の刺繍がキュートで、部屋着にもお出かけにもぴったりです。
サイズ：ワンサイズ（カラー：レッド（全1色））
コラボで叶う、毎日を彩るガーリースタイル♡
GiRLS by PEACH JOHNとハローキティのコラボコレクションは、毎日をもっとかわいく、心地よく彩る特別なラインナップ。
レトロガーリーなデザインと、着る人の気分を上げるディテールが詰まったアイテムばかりです。数量限定のため、気になる方は早めにチェックを♪
この秋は、ハローキティと一緒に“かわいい”をまとう毎日を楽しんでみませんか？