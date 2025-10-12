£Ê£Ò±§º´±Ø¡¡Ï·µà²½¤ÇÂÔ¹ç¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¡´°À®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡ÂçÊ¬
JR±§º´±Ø¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤¬»Ô¤ÎÍ½»»¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢12ÆüµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JRÆüËËÜÀþ¤Î±§º´±Ø¤Ï±§º´¿ÀµÜ¤äË¸å¹âÅÄ»Ô¤Î¾¼ÏÂ¤ÎÄ®¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ø¼Ë¤ÎÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ßÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ±§º´»Ô¤ÏÌó6500Ëü±ß¤ò¤«¤±¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÃå¼ê¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤êº£·î¤«¤éÍøÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¤ò½Ë¤Ã¤Æ12ÆüµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ä´Ñ¸÷PR¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÍøÍÑ¼Ô¡Ë¡ÖÌÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·Ê´Ñ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×±§º´»Ô¤ÏÎó¼Ö¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£