グルーミング中の猫を『スローで撮影』してみた結果…驚きの事実と『可愛すぎる光景』が34万再生「ずっと見ていられるｗ」「愛おしい」
まんまるでもちもちな猫のグルーミングの様子が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で34万回以上再生され、「スローにしてくれてありがとう」「ずっと見ていられる」といった温かいコメントが寄せられました。
【動画：グルーミング中の猫を『スローで撮影』してみた結果…】
まんまるもちもちな銀太ちゃん
TikTokアカウント『ぼくちんツンデレ銀太』では、猫の愛らしいグルーミング姿が投稿されています。
ブリティッシュショートヘアの銀太ちゃんは、丸みのある体つきが特徴で、その姿に多くの人が魅了されています。
今回は、そんな銀太ちゃんの少しおっちょこちょいな一面をご紹介します。
何かがおかしいグルーミング？！
この日、銀太ちゃんはリラックスした様子でグルーミングをしていました。飼い主さんは、偶然その様子をスローカメラで撮影することになったそうです。
銀太ちゃんは、丸みのある前足で顔を掻き、前足を舐めながら器用にグルーミングをしていました。目を閉じて気持ちよさそうにしている姿が印象的です。
しかし、映像をよく見てみると、舌を出すタイミングにずれがありました。前足を顔に近づける瞬間と舌を出す瞬間が一致していなかったのです。
そのことに気づかないまま、銀太ちゃんはうっとりとした表情でグルーミングを続けていました。
うまくいくときもある！
おっちょこちょいな様子を見せる銀太ちゃんですが、よく観察すると前足と舌のタイミングが合い、しっかりとグルーミングができている場面も確認できました。
飼い主さんによると、「タイミングが難しいようで、スローカメラで見るまで気づかなかった」とのことです。
投稿には、「もっちもちのお顔に癒されました」「こねくり回したい」「そのほっぺた食べたい」などのコメントが寄せられ、銀太ちゃんの可愛さにノックアウトされる方が続出しています。
TikTokアカウント『ぼくちんツンデレ銀太』では、銀太ちゃんのマイペースな日常を見ることができます。
銀太ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！
写真・動画提供：TikTokアカウント「ぼくちんツンデレ銀太」さま
執筆：犬山莉緒
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。