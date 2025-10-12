「メディアの王様」と言われることもあったテレビだが…（写真：PETCHPIRUN/Shutterstock.com）

NHKと民放による「中継局の共同利用」の事業計画が頓挫した。「放送業界全体の発展のため」という思想のもと、NHKの受信料を使って、主に民放ローカル局の費用削減を図る仕組みが着々と構築されつつあった。ところが、採算が合わないことを理由にNHKが計画の白紙撤回を通告。NHKの突然の心変わりに民放が反発している。視聴者不在で内向きの「二元体制」に執着している放送業界は、現実を直視できているのか。

（岡部 隆明：ジャーナリスト）

二人三脚で進めてきたはずの「中継局の共同利用」をNHKが唐突に見直し

「なんでそうなったのかを説明してほしい」

日本民間放送連盟（民放連）の早河洋会長（テレビ朝日ホールディングス会長）は、9月18日の会見で、NHKに対して苦言を呈しました。これは、NHKと民放が二人三脚で進めてきた「中継局の共同利用」について、NHKが唐突に「見直したい」と通告してきたことを受けたものです。

中継局はテレビの電波を飛ばすための設備です。これを維持するのは費用がかさみ、民放ローカル局の経営を圧迫しています。このため、ハード面（設備・技術）では、NHKと民放が協調することで放送業界全体の利益につなげようという構想がありました。

NHKの子会社（日本ブロードキャストネットワーク）を2024年12月に設立。ここに民放も出資し、役員を送り込んで一体となって中継局の共同利用を進める予定でした。その前提で、10月中に運営の詳細を固める、そんな矢先の破談だったということです。

NHKの通告は平たく言えば、「あんたたちと一緒にやるの、やーめた！」ということです。「ある種の失望感、挫折感みたいなものを持っている人が多い」と早河会長が述べています（9月18日付、毎日新聞）が、民放連加盟社にとってはキツネにつままれているのかもしれません。

不可解さが拭えないのは、計画の頓挫の理由について、NHKが説明しきれていないからでしょう。民放連会長会見の前日17日にNHKの稲葉延雄会長が会見し、「この事業モデルを先々見通すと、かなり運営が厳しい。コスト的にも見通しが厳しい」と述べました。

事業計画を断念する理由として、「採算が合わない」というのは、正当性があると言えます。しかし、民放連会長の「なんでそうなったのか」という発言が示すように、民放側が納得していません。

「最後の護送船団」の中で内輪の争い

放送行政の関係者であるA氏によると、実務者レベルのやりとりでも、一部の民放の追及に対して、NHKは採算性の問題という説明に終始して、埒が明かないとのことでした。また、A氏は「子会社の役員の数をめぐる、NHKと民放の対立も破談の原因になっているが、採算性も含めて後付けの理由のように見える。ただ単にNHKは民放と組みたくないだけなのではないか」という見解を示しています。

今回、表面化した中継局の共同利用を巡るNHKと民放との摩擦は、一般の視聴者にとって、直接は関係ない話です。しかし、米動画配信大手のネットフリックスが2026年3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の独占放映権を取得したように、ネットと放送の融合で私たちの動画視聴の環境が大きく変わる中、相変わらず「NHKと民放」という二元体制の構図に安住する日本のテレビ業界の後進性には、あきれるばかりです。

2024年12月31日の当コラム「『ボーナスは300万？はるか上です』高給維持したままローカル局救済にNHK受信料を使う放送業界の非常識」で、総務省、NHK、民放が三位一体となって中継局の共同利用する仕組みに疑義を呈しました。特に、民放のローカル局の救済にNHKの受信料を使うことについての違和感を指摘しました。

「最後の護送船団」などと呼ばれ、既得権益が守られた同じ船の仲間でありつつ、「巨艦」であるNHKに対して民放が批判を繰り返してきた、妙な関係性が違和感の根底にあります。

最近の事例では、NHKがインターネット事業を本格化させることについて、「民業圧迫だ！」などと、クロスオーナーシップの関係にある新聞社とともにNHKの業容拡大を警戒してきました。

また、テレビ離れをNHKの受信料のせいにする民放の代表者の発言もありました。2020年9月、「公共放送の在り方に関する検討分科会」において、民放連幹部が「NHKの受信料が高止まりしたままでは、若者を中心にテレビは要らないという生活スタイルを助長してしまうのではないか」と発言しました。

その一方、同じ会議の中で、「NHKの受信料は民放も含めた放送文化全体に資するべきだ」と、NHKに依存するような発言をしていました。

肩を組んで親しみ示しながら腹を突いて金銭要求

NHK批判を繰り返しながら、「受信料を放送業界全体のために使うことを検討しろ」という理屈は、民放出身の私にとっても強引な印象を抱きます。ここまで述べてきたことと一部重複しますが、民放連の主張について、説明資料から抜粋すると以下の通りになります。

・二元体制で、互いに強みを発揮し、補完しながら放送文化を向上させてきた。

・コロナ禍で民放の経営にも影響が生じている。NHKは民放と協力関係を深めることが重要である。

・放送全体の発展のために、どのように受信料が使われるべきかという視点で議論いただきたい。

これは我田引水の理屈です。肩を組んで親しみを示しながら腹を突いて金銭を要求するような乱暴ささえ感じます。ただ、この会議の、この見解が起点となって、「中継局の共同利用」の計画が始まったようです。つまり、5年前から「放送全体の発展」のために、NHKと民放の協力体制を具現化するよう積み上げてきたということです。

計画は暗礁に乗り上げ、決裂し、積み上げてきた構想が瓦解しかけています。仮に私が疑義を呈していた「中継局の共同利用」の仕組みが壊れたら、それで良いかというと、そうはなりません。

問題は、この計画のためにNHKが中期経営計画（2024〜26年度）に盛り込んだ600億円の行方です。二元体制維持のため、具体的には「中継局の共同利用」を進めていくために確保したものです。計画が白紙になったので、この600億円が宙に浮いてしまいました。10月に入り、「NHKが設備の更新で生じる費用を助成する基金を設ける枠組みを提案した」（10月4日付、日本経済新聞）と報じられましたが、話がまとまるかどうかは見通せません。

元はと言えば私たち国民が支払った受信料です。国民に還元するという方法はないものかと言いたくなります。計画そのものが実現しないのなら、この600億円の使途について白紙に戻す発想があってもよいでしょう。

そもそも「中継局の共同利用」の構想は、NHKにもメリットがあるとはいえ、民放がNHKに依存し、受信料を当てにしていることが不健全だったのです。

フジ以外の民放キー局は好業績を謳歌

NHKの2024年度の決算は449億円の赤字でした。2023年度は136億円の赤字でしたから、赤字幅は拡大しています。これは2023年10月に受信料引き下げを実施したことや契約世帯数が減少していることが影響しています。2025、2026年度も赤字決算の見込みです。そんなNHKに頼ろうということ自体が不合理だったのではないでしょうか。

一方、民放キー局の2024年度決算は、元タレントの中居正広氏の性加害問題によるCM差し止めが響いたフジ・メディア・ホールディングス（HD）は最終赤字になりましたが、日本テレビHDなど4社の売上高は過去最高でした。

直近の2025年4〜6月期の決算でも、フジテレビ・メディアHD以外は増収増益で、私の古巣のテレビ朝日社員は「（フジテレビの不祥事による）特需だ」と口々に言っています。ある社員は「こんなにもらった夏のボーナスはない。冬も凄いことになるのは間違いない」と鼻息を荒くしていました。

フジテレビの取り分の多くを、残りの4社で分け合っているのに過ぎないのかもしれませんが、NHKが受信料収入の激減で赤字決算が続いているのとは対照的です。そうした実態がありながら、宙に浮いた600億円をNHKに甘えて利用させてもらうのは不自然な感じがします。

二元体制--放送行政に関するテーマの時によく出てくる言葉ですが、テレビ業界を語る中で、この言葉が登場する時は時代遅れな空気が漂います。「二元体制はいいよね」「二元体制がいいよね」「二元体制でいいよね」というように、対立を“演出”しつつもNHKと民放が自分たちの利権を守るような、あるいは、それが揺らいだ時に慰めるような文脈で便利に使われるのです。

「中継局の共同利用」計画が暗礁に乗り上げ、NHKと民放が対立しているという話は、まさに二元体制の呪縛を象徴しています。既得権益を死守しようという思想から抜け出せず、偏狭な世界で、もがいている姿です。

国民に対して「文化」を育んできた、と言えるのか

前述した民放連の主張の中に、「二元体制が放送文化を向上させてきた」とあります。しかし、国民に対して胸を張れる「文化」を育んできたのか、このところの放送業界の不祥事を見聞するにつけ、はなはだ疑問に感じます。

旧ジャニーズ事務所の性加害事件について、少なくとも20年以上も前から覚知しながら、報道せず「沈黙」を守ってきました。また、中居正広氏のトラブルにおいては、フジテレビの人権軽視の姿勢が社会問題化したほか、ハラスメント、オンラインカジノ問題、経費の不適切使用など、不祥事が相次いでいます。

そうした放送業界の特権意識や非常識さに嫌悪を覚える機会が増えているのではないでしょうか。

次のWBCで、大谷翔平選手が出場する試合を日本のテレビが生中継できない現実を突きつけられています。ネットフリックスが支払う放映権料は非公開ですが150億円とも言われています。単純に金額を比べられないことは承知のうえで、宙に浮いた600億円のことを考えると、「二元体制って何？」などと思わざるをえません。

