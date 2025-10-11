この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本テレビ系の新ドラマ『良いこと悪いこと』をめぐり、日テレドラマ考察系YouTuberのトケルが自身のチャンネルで最新考察動画を公開した。『【良いこと悪いこと】第１話ドラマ考察 記憶改ざん・複数犯の証拠！？伏線回収 結末最終回予想』と題し、公開前の第１話を元に、ドラマに仕込まれた“記憶改ざん”や“なりすまし”、そして「複数犯」説について熱弁した。



トケルは序盤で「たくさんの同級生や同級生以外にも同年代の登場人物がいるドラマのため、もしかしたら記憶の改ざんや勘違いがあるのではないか」と指摘。そのうえでドラマ公式が公開した登場人物の“子供の頃の写真”に注目し、「この写真が実は怪しいんです」と疑惑を深掘りした。



ドラマのメインビジュアルを拡大したところ、登場人物の持つ写真の日付部分が「66666」や「55」など、通常ではあり得ない表示になっているとトケルは指摘。「これはやはり意図的に変えられている気がします」とし、日付部分が不自然なキャストに何らかの意図や裏設定が隠されている可能性を論じた。



また、同窓会で再会した元同級生について、「別人になりすましている人がいる可能性」や「犯人、もしくは犯人の協力者である可能性」を提起。2009年放送のドラマ『トライアングル』を引き合いに出し、「亡くなったはずの人が同窓会に現れる」といった展開になぞらえて、なりすましや複数犯説の説得力を強調した。



トケルは「絶対犯人じゃないと思われるような人が被害者を誘い出して殺す」という展開や、「動機は小学生時代に起こった何かによって人生が狂わされたくらいのことがないとそこまでの殺意が生まれるとは思えない」と核心に迫る推理も披露。さらに「写真の日付がおかしいのはそれがそのままドラマ内のヒントになることはないと思いますが、でも何かを暗示しているのかも」と新たな謎を提示した。



動画の締めくくりでは、視聴者に「ぜひコメントでご意見をお聞かせください」と参加を呼びかけ、「ここまでご覧の方はいいねボタンを押して応援していただけると嬉しいです」とメッセージ。今後もドラマ放送直後にライブ考察も開催すると予告し、さらなる推理＆盛り上がりに期待を寄せた。