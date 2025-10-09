「ぜっっったい欲しい」Xで見て【ダイソー】へダッシュ→購入した便利商品に6万いいね「ブクマした！」【ママリ】

画期的！100均で見つけたキッチン雑貨に6.6万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。自分以外の人の新しい視点や考え方から学びを得ることはありますよね。今回は、Xに投稿された学びになるような投稿を3つ厳選してご紹介します。思わず「ほほー」とうなったり、見習いたくなったりするような投稿をどうぞごらんください。

みい🧸☺︎2023.6.16🦖(@miipooh31)さんの投稿です。片栗粉や小麦粉、砂糖や塩など粉状のものは、取り扱いにちょっと手間がかかりますよね。そんな粉物を便利に使えそうなグッズを、100円グッズで発見したそうです。





片栗粉の袋に装着してみたら、とっても便利そうで…？

Xで見て、すっげー！！！画期的！！！！ぜっっっったい欲しい！！！！と思い本日ダイソーで購入した商品がこちらです💁‍♀️

自宅にある商品によっては、うまく使えない場合もあるかもしれませんが、この画像を見ていると1回は試したくなりますよね。



この投稿には「ブックマークさせてもらったぁぁぁ！」「いいですね！別の容器に詰め替えるほどでもないけど、そのままだと使うたびにイラッとするやつ！」「 片栗粉使いやすくなりそうで感動です🥰」といったリプライがついていました。



便利グッズは見つけるとつい試したくなるもの。たとえ自分ではうまく使えなくても、挑戦してみる楽しさがあります。みい🧸☺︎2023.6.16🦖さんのように、生活の手間がちょっと省ける便利グッズを見つけて、日々の生活を楽しみたいですね。

「めんどくさい」言い換えたら慈愛がこもる言い方に18万いいね

瀬戸みずは(@setomizuha)さんの投稿です。日常の中には「ああ、めんどくさい」と思いながらやっていることが、少なからずありますよね。その時、めんどくさいと言う代わりにある言葉をつぶやくと、見えている世界が平和になるそうです。



目から鱗のその言葉とは…？

「めんどくさい」の代わりに「世話が焼けるな」を使うといい感じに慈愛がこもるからよく使う 例:このレシピ、塩もみしたあとさらに下味つけて寝かせるのか…世話が焼けるな…

「めんどくさい」を「世話が焼けるな」に変えるというアイデア。なんとなくですが「慈愛がこもる」という感覚がわかる気がしませんか？「めんどくさいな」と言われるより「世話がやけるな」と言われた方が、ちょっとだけ愛がある感じがするのは気のせいでしょうか。



この投稿には「人生を楽しく生きるライフハック」「確かにいい感じに丸まった言葉」といったリプライがついていました。投稿には18万いいねが寄せられ、同様にいいなと思った方がたくさんいると想像できます。



今回のアイデアのように、細かい部分にていねいな気持ちを向けてみると、ちょっとだけ気持ちが上向きになるかもしれません。思わず「なるほど」と声が出てしまいそうな、日本語のおもしろさを感じる投稿でした。

袋入り焼きそば、食べ方変えたら「焼きそば超えた」新発想に1.9万いいね

穴井メル(@anai_meru)さんの投稿です。麺料理をするとき、それぞれ専用の麺を使うイメージがありますよね。穴井メルさんは、塩焼きそば麺をアレンジして、あるものを作ったところ「焼きそばを超えた」そう。



すぐにでも試したくなってしまう、あるメニューとは？

©anai_meru

©anai_meru

©anai_meru

塩ラーメンにしたら焼きそば超えたんだけど

穴井メルさんは塩焼きそば麺を使って、塩ラーメンを作りました。穴井メルさんが使った焼きそば麺はソース付きだったので、溶かすだけでスープができて時短となっていいですね。



材料は白菜、パプリカ、大阪王将の冷凍水餃子を入れているそうです。なお、もやしもあると、いいかもしれないとのこと。



この投稿には「時間が経っても麺がベタベタしないし、のびた感じもしなくて良かった」「やってみよう」など、さっそく試した方やこれから試したいという方からのコメントが寄せられていました。ラーメンを自宅で作るのは、難しそうなイメージもありますが、焼きそば麺と付属のソースで簡単に作れそうですね。ぜひ一度試してみてくださいね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）