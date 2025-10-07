「基本給14万で自爆営業も…」元郵便配達員が語る“妥協就活”のリアルな末路
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」にて公開された動画で、2017年卒のSHさんが自身のキャリアを振り返り、「妥協して会社に入っちゃうと続かないし、その後の転職でも後悔することになりますよ」という実体験に基づいた教訓を語った。
話題の中心となったのは、公務員試験に全て落ちた末、妥協して新卒で入社した運送会社での過酷な経験だ。
SHさんは当時の状況を「その時点で応募できる会社がそこしかなく、学校からの勧めもあって入った」と説明。バイクで荷物を届けるいわゆる“赤い会社”で6年間勤務したという。
そこでは「業務量がおかしい」「人がいない」という環境に加え、「自爆営業をさせられる」という実態があったことを告白。「年賀状はまだマシな方で…」と前置きしつつ、お中元やお歳暮といったカタログギフトの販売ノルマが課せられ、「年間10〜15万の設定金額があった」「全部自分で賄っていた」と衝撃の事実を明かした。給与も「基本給が14万だった」と語るなど、厳しい労働環境がうかがえる。
その後、自動車整備の会社に転職するも、「“見て覚えろ”というやり方」の先輩と合わず、精神的に追い詰められ、わずか1年で退職代行サービスを利用して退職したという。
一連の経験からSHさんは、「妥協して変なところに入ると、転職後も後悔することになる」と強調。その理由として、1社目と2社目の会社が近かったため、「下手に2社目の近くで、例えばバス運転手になると（元同僚と会うため）整備工場に持って行かないといけなくなる」と、転職先の選択肢までもが狭まってしまった自身の失敗談を語った。
現在は全く違う地区でバスの運転手として働くSHさん。その波乱万丈な社会人経験は、最初の会社選びの重要性を改めて考えさせる内容となっている。
