結婚目前の韓国30代男女が死亡…女性は寝室で刺殺、男性は飛び降りか

連休初日の10月3日、韓国・釜山（プサン）のマンションで結婚を控えて同居していた30代男女が死亡した状態で発見された。

釜山・沙下（サハ）警察署によると、3日午後7時42分ごろ、マンションの寝室で30代の女性Aさんが血を流して倒れているのが見つかった。同時刻、マンション敷地内の花壇では30代の男性Bさんが倒れていた。

警察の調べによると、Aさんの母親は娘から「助けて」という切迫した電話を受けて現場に駆けつけ、倒れているAさんを発見した。2人は結婚を目前に控え、同居していたという。

救急隊により2人は病院へ搬送されたが、いずれも死亡が確認された。現場検証の結果、Aさんの体には刃物による刺し傷や首を絞められた痕が確認され、Bさんは転落死したとみられる。

警察は、室内で発見された凶器や鑑識結果などから、BさんがAさんを殺害した後、自らマンションから飛び降りた可能性が高いと推定している。ただし2人とも死亡しているため事情聴取はできず、犯行の動機や経緯は依然として不明だ。

警察関係者は「現在、司法解剖や追加調査を通じて事件の正確な経緯を確認中であり、確定した事実以外は明らかになっていない」と述べた。

