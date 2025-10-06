²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿·¤¿¤ÊÆÃ»ºÊª¤Ë¡ª¸µÆüËÜÂåÉ½FW¹â¸¶Ä¾ÂÙ»á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Èª¤Ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¸ì¤ë
¸½Ìò»þÂå¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ä¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¹â¸¶Ä¾ÂÙ»á¡ÊJFL²ÆìSV¡¦CEO¡Ë¤¬¡¢²Æì¸©¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Èª¤ÇÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè·î25Æü¤«¤é²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¡Ø¤á¤ó¤½¡¼¤ì¸¶½É¡ª²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥§¥¹ supported by NESCAFÉ¡Ù¤¬Åìµþ¸¶½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¤Ë²Æì¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼ºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹â¸¶»á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤ËÆ£ÅÄ½ÓºÈ»á¡ÊJ2¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¡¢²¬Ìî²í¹Ô»á¡Ê´ØÅì1ÉôÆî³ëSC»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡Ë¡¢Ãæß·Í¤Æó»á¡Ê¸µJ1²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¤é¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤é¤¬¾·¤«¤ì¡¢MC¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ó¥é»á¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼Èª¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¹¤ëËèÆü
¹â¸¶»á¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë²ÆìSV¤Ï¡¢¥Í¥¹¥ìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¡¢Î°µåÂç¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç2019Ç¯¤«¤é²Æì¸©½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎºÏÇÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ø²Æì¥³¡¼¥Ò¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ò»ÏÆ°¡£¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Î³èÍÑ¤äÇÀ¶È¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢²Æì¸©»º¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿·¤¿¤ÊÆÃ»ºÉÊ¡¦´Ñ¸÷»ñ¸»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¸¶»á¼«¿È¤â¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÇÀºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Èª¤Ç¤ÏÆî¹ñ¤Î²Æì¤Ç¤âÆ¬¤Þ¤Ç±£¤ì¤ëËÉ¸îÉþ»Ñ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ã¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤²ã¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ë¤¤¤Ç¤¹¤±¤É´°Á´ËÉÈ÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¶þ¶¯¤ÊDF¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Èª¤Ç²ã¤È³ÊÆ®¤¹¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¹â¸¶»á¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Èª¤ÇÇÀºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇËÛÁö¤¹¤ëË»¤·¤¤Æü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¹â¸¶»á¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Èª¤ÇÆ¯¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢ºî¶ÈÆâÍÆ¤ÎÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼°Ê³°¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¾õ¶·¤ÇºÇÂç¸Â¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
J3¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌòGM¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë²¬Ìî»á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹â¸¶»á¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¿¥«¤¬¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤ËDF¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤â¹â¸¶»á¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Ãæß·»á¤Ï¡Ö¤¢¤Î¹â¸¶¤Ç¤¹¤è¡£ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¹â¸¶¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Û¤«¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¡Ø¤¢¤¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦Â¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÏÈØÅÄ¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Ç¹â¸¶»á¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ê¹â¸¶»á¤Ï¡Ë¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤ë¿¦¿ÍÈ©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤³¤È¡¢Áª¼ê¤Î¤³¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÀ¶È¤Î¤³¤È¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏÃÂê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ëÌî¤¬¤¹¤´¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÈØÅÄ»þÂå¤Î¸åÇÚ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¹â¸¶»á¤Î¸½Ìò»þÂå¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÇÀ¶È¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤¿¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£