【磯山 裕樹】保険の見直しで給付金が620万→8566万円に！40代夫ががんになっても「家計崩壊」を防げたワケ【FPが解説】

相談に来た40代夫婦の保険を見直したところ、数年後に夫が咽頭がんに。従来の保険なら620万円の給付でしたが、見直し後は8566万円-その差は約8000万円でした。なぜこれほど大きな差が生まれたのでしょうか？ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士で、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』著者・磯山裕樹さんが事例をもとに解説します。

いま「保険の見直し」の相談が増えている

「保険の見直しがしたいです」

ある日、40代のご夫婦が相談に来られました。

・今回登場する夫婦の家族と家計

家族構成：40代夫婦、子ども2人

収入：ご主人500万円（会社員）・奥さま100万円(パート)

貯蓄額：1000万円

磯山「なぜ保険の見直しを考えているのですか？」

奥さま「老後の生活を考えたときに、老後資金としてお金を貯めたいので節約したいと思い、見直しを考えました」

磯山「今、保険は誰から加入されていますか？」

ご主人「知り合いの人から入っています」

磯山「その人に相談はされましたか？」

ご主人「しましたが、特に見直せることはなく、逆にがん保険に入っていないのでがん保険をおすすめされて、さらに保険料がかさんでしまいます。たしかにがんになったときは、不安です。ただ、これ以上保険料を増やしたくないので、ほかのプロの方の意見も聞きたいと思い相談をしました」

「今の保険の内容で本当にいいのか？」「ほかのプロの人の考えも聞いてみたい」

保険の見直しのセカンドオピニオンとしてのご相談が最近増えています。

「損をしたくない」で保険を選ぶのは正解か

ご主人の保険の内容を見てみると、次のようになっていました。

≪医療保険≫

●入院：日額5000円

●一定の手術：10万円

●死亡保障：250万円

●保険料：月約10,000円

この医療保険に加入している理由を聞くと、「死亡保障が250万円で、保険料の総額が250万円未満なので実質タダで医療保険に入れるから」とのことでした。

≪貯蓄保険(お金が貯まる保険)≫

●死亡保障：600万円

●保険料：月約8,000円

この貯蓄保険に入っている理由を聞くと、「ずっと続けていればマイナスにならず損をしないから」とのことでした。

磯山「なんのために保険に入っているのですか？」

ご主人「何かあったときのためのお金を準備するためですかね？」

磯山「そうですよね。お二人は、損をしないために入っていませんか？」

「保険で損をしたくない」と考える人は多いです。しかし、保険は得をするために入るものではありません。人生が本当に大変なときに、経済的に困らないようにするために活用するのが「保険」です。

家族にとって大変なときはどういう状態か一緒に考えていきました。家族の家計を支えているご主人が亡くなったとき、働けなくなったときに家計が崩壊してしまう状況です。そのため、損をしないための入り方から、亡くなったとき、働けなくなったときを重点的にカバーできる入り方に変えました。がん保険も検討しましたが、がん保険ではなく、がんで働けなくなったときにお金が出る保険にされました。

保険を見直したら給付額が8000万円近くアップ…！

ご相談の上、次のように保険内容を変更しました。

●医療保険：入院日額3,000円、保険料月約3,000円

●働けないことに備える保険：一定条件で65歳まで毎月20万円保障、保険料月約6,000円

●亡くなったときに備える保険：65歳まで毎月20万円保障、保険料月約5,000円

●貯蓄保険：払い済み(支払いを止めて、保障を残す方法)、死亡保障400万円

加入から数年が経ち、咽頭がん、舌がんで手術(舌、声帯摘出)、入院(3週間)されると連絡がきました。私自身もお客様自身もこんなに若くがんになるとは思っておらず、大変驚きました。

そのときの給付金の総額は8566万円になります。

●医療保険：日額3,000円×21日＝6.3万円

●働けないことに備える保険：65歳まで毎月20万円受取(総額4080万円)

●亡くなったときに備える保険：高度障害に該当し、65歳まで毎月20万円受取(総額4080万円)

●貯蓄保険：高度障害に該当し、400万円

【合計】約8566万円

今回は、声帯を摘出して話すことができなくなったので、働けないことに備える保険の条件に該当しました。さらには高度障害に該当したため、死亡保険からの給付の対象にもなっています。

もし、以前のままの保険だった場合は約620万円の受け取りでした。

●医療保険：日額5,000円×21日＝10.5万円、手術10万円

※医療保険の死亡保障は亡くなったときのみで、高度障害での給付はなし

●貯蓄保険：高度障害に該当し、600万円

【合計】約620万円

家族にとって大変なときはどういう状態か、保険の見直しを真剣に取り組んだことで、約7946万円受け取れる金額が変わっています。

「保険の内容はよくわかっていない」「アドバイザーに言われるがまま保険に入っている」など、「ご自身や家族を守ることがきる保険に入れている」と自信をもって言えない人はぜひ、一度真剣に保険と向き合ってみましょう。

＊ ＊ ＊

話すことはできなくなり、これまでしていた声を使う仕事はできなくなったにもかかわらず「がんになった今のほうが幸せ」というご相談者。がんの給付金を受け取ったあとの生活や気持ちの変化について、〈がんで声を失った40代男性「今のほうが幸せ」なワケ…保険見直しで8566万円給付、手に入れた「自由」【FPが解説】〉でお伝えします。

【後編を読む】がんで声を失った40代男性「今のほうが幸せ」なワケ…保険見直しで8566万円給付、手に入れた「自由」【FPが解説】