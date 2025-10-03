Â¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Éã¡£Èà¤é¤¬Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤Æ¡¿²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ê23¡Ë
¡ÖÇ¾¤Ë¼ðáç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×Éã¤¬ÊÑ¤Ê¥¤¥Ó¥¤ò¤«¤¤¤¿ÍâÆü¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¿²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ê1¡Ë
µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿Éã¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¶»¤ò¤¨¤°¤ë¼ÂÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
1996Ç¯²Æ¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉã¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎËå¤ÈÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Éã¡¦¥Ò¥í¥·¤ÏÇ¾¤Ë¤Ç¤¤¿¼ðáç¤¬ÇËÎö¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢È¾¿È¤Þ¤Ò¤ä¼º¸ì¾É¤Î¾ã³²¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ²±Ç½ÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë·çÇ¡¤·¡¢²ÈÂ²¤Î´é¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î»öÂÖ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²óÉü¤ò¿®¤¸Éã¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»×½Õ´ü¡¢½¢¿¦¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉã¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏµÈÅÄ¤¤¤é¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Éã¤È»Ò¤É¤â
Ãø¡áµÈÅÄ¤¤¤é¤³¡¿¡Ø²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ù