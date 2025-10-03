食欲の、はたまた読書の秋に合わせて、2025年10月1日より集英社のキャンペーン「漫ぷくメシ！」がスタートした。漫画と料理を組み合わせたさまざまな企画が展開されているなか、レシピ動画サービス「クラシル」とコラボした企画が話題を集めている。

【画像】狂気！ 『呪術廻戦』リアルな「宿儺の指」、『銀魂』マヨネーズ100gを使った「土方スペシャル」再現レシピ

この企画は『ONE PIECE』や『呪術廻戦』など、集英社の人気漫画に登場した料理の再現レシピを紹介するというもの。本稿ではレシピの一部を紹介したい。

尾田栄一郎『ONE PIECE』からは「サンジのピラフ」のレシピが掲載された。今回のピラフは単行本5巻・第44話にて、瀕死で海上レストランを追い出された。海賊クリークの手下・ギンにサンジが振る舞ったものだ。

野田サトル『ゴールデンカムイ』からはアイヌ料理「鮭のチタタㇷ゚」のレシピが掲載。作中で杉本も「柔らかくて滑らか／生臭くなくて美味い…これが本当のチタタプか」と感動の声をこぼした本料理は、サーモンや茹でた白子、焼いた昆布を細かく刻みながら和えたもの。新鮮な鮭が手に入った際には「ヒンナヒンナ」と感謝しながら再現レシピを楽しみたい。

原作・河原和音、作画・アルコによる『俺物語!!』からは「恋愛成就ケーキ」がラインナップ。スポンジケーキからつくる、甘くて優しいケーキのレシピは作品の世界観そのもの。デコレーションでは幸せそうな2人の様子や「ありがとう砂川くん」というメッセージを添えたい。

どれも味わってみたい料理が揃うなか、ほんの少しの狂気を感じるレシピも掲載されている。その1つが芥見下々『呪術廻戦』の「宿儺の指」レシピだ。

主人公・虎杖悠仁が飲み込み、物語が大きく動き出すきっかけとなる特級呪物「宿儺の指」。「クラシル」が公開したレシピでは、不気味な血色をした肌を紫芋で再現。鋭くとがった爪は湯煎して成型したミルクチョコレート製となっている。甘くて柔らかな触感のため飲み込む際にあまり苦労しないだろう。

空知英秋『銀魂』からは真選組の副長・土方十四郎が愛してやまない「土方スペシャル」が掲載。レシピ動画ではどんぶりの白米にマヨネーズをかける様子が丁寧に紹介されている。なおマヨネーズだけでは白米が進みづらい人に向けては「はんぺん」と「鰹節」を用いた、見た目のみを再現したレシピも掲載された。

記録的な猛暑が少しずつやわらぎ、秋の気配を感じ始めた2025年の10月。「サンジのピラフ」をはじめとする美味しそうな料理はもちろん、2つの特級呪物も楽しみたい。

（文=加藤かづき）