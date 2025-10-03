誰もが知る避暑地・軽井沢。「いつか軽井沢に住んでみたい」訪れた多くの人を魅了する場所です。リタイアしたら、どんな暮らしをしたいですか？ 軽井沢に限らず、移住や世界旅行、趣味に打ち込むことなど、思い描く夢は人それぞれ。夢を持つこと自体は素敵なことです。ただし準備不足のまま実行すると、「夢の暮らし」がかえって心配の種になることも。本記事では、Aさん夫婦の事例とともに、後悔しないセカンドライフの準備をFPオフィスツクル代表・内田英子氏が解説します。

「夢の軽井沢移住」が、わずか2年で“失敗”に終わった本当の理由

「やっと夢が叶ったな」

Aさん（60歳）は定年退職を機に、妻とともに長年憧れていた軽井沢でのセカンドライフをスタートさせました。退職金は2,500万円、年金は夫婦あわせて月約22万円。都内のマンションを売却し、新しい住まいを軽井沢に購入したのです。

万全の計画で始めたはずの移住生活。「これからは自然の中で、ゆったり過ごせる」Aさんの胸は、期待でいっぱいでした。しかし、その先には夢を膨らませた状態で事前に調べたネットや書籍の情報だけではみえてこない、「想定外」の現実が待ち受けていて……。

想定外だった移住生活のリアル

Aさん夫婦が直面した想定外は、主に3つありました。

1. 暖房費とインフラ維持の重荷

引っ越し後初めての冬、Aさんは暖房費の請求額に言葉を失います。薪ストーブの費用が想定以上に高く、ひと冬の合計で約20万円にも上りました。都内のマンション時代（月1万円程度）と比べ、15万円を超える負担増となったのです。

薪の準備や煙突掃除といったメンテナンスも、お金だけでなく体力的な負担に。さらに、都市部では馴染みのなかった「浄化槽」の維持管理費も、年間約9万円の新たな固定費としてのしかかりました。軽井沢では多くの場合下水道が整備されておらず、浄化槽が必要となるケースがあります。ずっと都内に住んでいたAさん夫婦にとって、これまで経験したことのなかったものです。

2. 魅力的な店と、観光地価格の罠

地元の野菜や食材は安く手に入るため、食費は抑えられるはずでした。ところが、軽井沢ならではの魅力的なカフェや飲食店に誘われ、結果として外食費は増加。観光地価格で単価は都内と同等かそれ以上になることもあり、食料品費の抑制幅を上回る外食費の増加によって、食費は増加してしまいました。

3. 気候と車がもたらす「外出の壁」

Aさんが住んでいたエリアでは、生活に車が必須。維持費は想定内だったものの、冬場の雪道が大きな壁となりました。スタッドレスタイヤへの交換や、外出前の準備は、慣れないAさん夫婦にとって大きな負担に。車に乗り込むまでの雪道も転んでしまいそうで、足を踏み出すことが怖く、慣れないAさん夫婦にとって外出のハードルは高くなりました。夏場は楽しめた散策やアクティビティも、冬になると気候に行動を制限され、ストレスが積み重なっていきます。

移住2年、東京への帰還を決断

気づけば、年間の生活費は都内時代より約30万円も増加。Aさん夫婦は、楽しいけれど、これまでとは勝手の違う生活に、次第に都内での便利で自由な暮らしを懐かしむように。

「病院が思ったよりも少ない。これから体が弱ってきたら大変かもしれないな……」生活環境が変わったことで、体調の変化を意識するようになったAさんは健康面でも不安に思うことが増えました。

「のんびり暮らすはずが、逆に心配事が増えたんじゃないか……。軽井沢移住は辞めるべきでしたよ」とAさんは肩を落としました。夫婦は、移住からわずか2年で東京に戻ることを決断したのです。

移住が招く“資産寿命”のリスク

Aさん夫婦の失敗は特別なものではありません。移住をすると、生活の前提が大きく変わる可能性があります。

・インフラ維持費：薪ストーブや浄化槽など、都市部では不要だった支出

・生活費の季節変動： 冬場の暖房費など、季節による固定費の急増

・医療や交通アクセスの制約：高齢になるほど「不便さ」はリスクに直結

リタイア後は、収入の多くが公的年金となり、不足分を資産から取り崩す生活が始まります。生活費が想定より増えれば、取り崩しスピードが速まり、資産寿命が縮むリスクが高まるでしょう。このリスクは、リタイア前の40〜50代から備えることが可能です。

夢を叶える準備

では、どうすれば後悔を避けられるのでしょうか。大切なことは、「夢」と「数字」をリンクさせる準備です。リタイア前の40〜50代から準備を意識できると、後悔を減らせます。ポイントは下記の3つ。

・ライフプランから理想的なお金の使い方を明確にする

・年間の取り崩し可能額を把握する

・取り崩し可能額から想定される生活水準を確認する

後悔のないマネープランをつくるためには、

・どのようなシーンで、どのように使いたいのか

・万が一の際には、どのように使いたいのか

・万が一の際には、どのように残したいのか

など、自分がこれからどのようにお金を使っていきたいのか、長い時間軸で「自分の理想」を理解しておく必要があります。

特に、入院や介護、認知症、相続など、万が一のシーンを想定しておくことは重要です。人生の晩年に自身の尊厳に影響を与える可能性があるからです。お金は日常的に必要になる分、自分軸がないとあっという間に使い切ってしまう可能性があります。もし、万が一の際に確保しておきたいお金があるのであれば、それは「守るべきお金」です。生活費の工面や夢を叶える計画は、それらのお金を除いた資金で考える必要があります。

もし算出された取り崩し可能額では、望む生活水準を送れない、といった場合は要注意。ライフプランとファイナンシャルプランに整合性がないサインです。夢を現実に近づけるためには、どの程度不足しているのかを確認したうえで、1から繰り返しの計画の再検討が不可欠といえるでしょう。大切なのは、理想を描くだけではなく、それを支える現実的な数字と向き合って準備することです。

あなたの夢に必要なお金は“いくら”ですか？ 理想の暮らし方と取り崩すスピードは噛み合っていますか？

夢は準備次第で叶います。後悔のないセカンドライフのために、「資産寿命」と向き合ってみませんか。

内田 英子

FPオフィスツクル代表

